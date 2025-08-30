Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Rusijoje ir vėl sproginėjo naftos gamyklos: dronai smogė dviem objektams

2025 m. rugpjūčio 30 d. 09:56
Lrytas.lt
Ankstyvą šeštadienio rytą Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro ir Samaros srityse, skelbia portalas „Kyiv Post“.
Daugiau nuotraukų (1)
Krasnodaro srityje esančioje gamykloje kilo didelis gaisras, o padalinys Samaros srityje buvo apgadintas, patvirtino pareigūnai.
Sprogimai Krasnodare nuaidėjo apie 3.30 val. ryto. Gyventojai pranešė apie dešimtis sprogimų ir oro gynybos sistemų veikimą.
Liudininkai teigė girdėję prieš pat sprogimus mieste skraidančius dronus, o socialiniuose tinkluose netrukus pasirodė pranešimų, kad naftos perdirbimo gamykla dega.
Vėliau Rusijos valdžia patvirtino, kad bepiločio orlaivio atakos nuolaužos apgadino technologinį bloką Krasnodaro naftos perdirbimo gamykloje. Ugnis išplito maždaug į 300 kv. metrų plotą.
Apie aukas nepranešama, darbuotojai buvo evakuoti. Į įvykio vietą skubiai atvyko ugniagesiai ir gelbėjimo tarnybos. Krasnodaro gyventojai įspėti likti namuose dėl galimų pakartotinių dronų atakų.
Ukrainos Generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgų dronai jau antrą kartą smogė Syzrano naftos perdirbimo gamyklai Samaros regione.
Ši gamykla gamina benziną, dyzeliną, reaktyvinius degalus, mazutą ir bitumą. 2025 m. rugpjūtį jos perdirbimo pajėgumas siekė iki 8,5 mln. tonų per metus.
UkrainaRusijaKrasnodaras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.