Rusijoje ir vėl sproginėjo naftos gamyklos: dronai smogė dviem objektams

Krasnodaro srityje esančioje gamykloje kilo didelis gaisras, o padalinys Samaros srityje buvo apgadintas, patvirtino pareigūnai.
Sprogimai Krasnodare nuaidėjo apie 3.30 val. ryto. Gyventojai pranešė apie dešimtis sprogimų ir oro gynybos sistemų veikimą.
Liudininkai teigė girdėję prieš pat sprogimus mieste skraidančius dronus, o socialiniuose tinkluose netrukus pasirodė pranešimų, kad naftos perdirbimo gamykla dega.
Vėliau Rusijos valdžia patvirtino, kad bepiločio orlaivio atakos nuolaužos apgadino technologinį bloką Krasnodaro naftos perdirbimo gamykloje. Ugnis išplito maždaug į 300 kv. metrų plotą.
Apie aukas nepranešama, darbuotojai buvo evakuoti. Į įvykio vietą skubiai atvyko ugniagesiai ir gelbėjimo tarnybos. Krasnodaro gyventojai įspėti likti namuose dėl galimų pakartotinių dronų atakų.
Ukrainos Generalinis štabas teigia, kad šalies pajėgų dronai jau antrą kartą smogė Syzrano naftos perdirbimo gamyklai Samaros regione.
Ši gamykla gamina benziną, dyzeliną, reaktyvinius degalus, mazutą ir bitumą. 2025 m. rugpjūtį jos perdirbimo pajėgumas siekė iki 8,5 mln. tonų per metus.
