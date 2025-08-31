Izraelio karinis vadas grasina „Hamas“ vadeivoms užsienyje

Izraelio pajėgos prieš tai pranešė, kad per ataką Gazos Ruože buvo nukautas „Hamas“ atstovas spaudai Abu Obaida.
Nuo Gazos karo pradžios prieš beveik dvejus metus Izraelis Gazos Ruože jau likvidavo daug aukštų „Hamas“ lyderių ir vadų, tarp jų – Jihia al-Sinwarą ir Mohammedą Deifą. Tuometinį politinį organizacijos vadovą Ismailą Haniyya Izraelis nukovė per išpuolį Teherane.
Aukščiausias „Hamas“ lyderis užsienyje šiuo metu yra Khalilas al-Hayya. Jis vadovauja ir „Hamas“ delegacijai įstrigusiose netiesioginėse derybose su Izraeliu dėl paliaubų. Jis daugiausiai laiko būna Katare. Kiti aukšti „Hamas“ funkcionieriai užsienyje daugiausiai gyvena Katare arba Turkijoje.
Izraelyje iki šiol manyta, kad Izraelis nevykdys tikslinių žudymų Katare, kad nesusipyktų su Persijos įlankos valstybėmis, su kuriomis siekia geresnių santykių. Operacijos Turkijoje vėlgi provokuotų kariniu požiūriu stiprią NATO šalį, kurios prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas laikosi Izraeliui priešiškos pozicijos.