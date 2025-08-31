Izraelio kariuomenė pranešė sudavusi smūgį „Hezbollah“ objektui pietų Libane

„Prieš kurį laiką IDF (kariuomenė) smogė karinei infrastruktūrai, įskaitant požeminę infrastruktūrą, esančiai grupuotės „Hezbollah“ objekte Boforto kalnagūbrio rajone Libano pietuose, kuriame buvo aptikta karinė veikla“, – teigiama kariuomenės pranešime.
„Šio objekto egzistavimas ir jame vykdoma veikla pažeidžia Izraelio ir Libano susitarimus“, – pridūrė kariškiai.
Po to, kai Gazoje prasidėjo karas, Irano remiama „Hezbollah“ ir Izraelis daugiau nei metus vienas kito atžvilgio vykdė karo veiksmus, kurie pernai virto du mėnesius trukusiu atviru karu.
Lapkričio mėnesį paskelbus paliaubas, kuriomis siekta nutraukti smurtą, Libano pietuose buvo dislokuota šios šalies kariuomenė, kuri, JT taikos palaikymo pajėgų padedama, ėmėsi naikinti „Hezbollah“ infrastruktūrą.
Tačiau Izraelis, nepaisydamas paliaubų, toliau atakavo „Hezbollah“ taikinius Libane ir pažadėjo antskrydžius tęsti, kol smogikų grupuotė bus nuginkluota.
JAV spaudžiamas Beirutas įsakė Libano kariuomenei iki metų pabaigos parengti planą, kaip atimti iš „Hezbollah“ ginklus, tačiau grupuotė pažadėjo taip lengvai nepasiduoti.
Izraelis„Hezbollah“Libanas
