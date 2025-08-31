Medžiaga, kuri buvo rasta numuštame Rusijos drone „Gerbera“, rodo kiniškos kameros „A40 Pro“ bandymą. Jos kilmė susieta su tyrimų parku Šendžene.
Vaizdo įraše galima matyti nuo langų atsišviečiančią laboratoriją, o vėliau vaizdas priartinamas į priešais esantį kelią.
Skelbiama, kad drone rastą kamerą gamina kinų bendrovė „Viewpro“. Šis vaizdo įrašas – dar vienas įrodymas dėl netiesioginio Pekino vaidmens Rusijos kare.
Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas atliekant kameros bandymą Šendženo mieste esančiame mokslo parke. Tikslią vietą patvirtino „CyberBoroshno“ tyrėjai, kurie palygino gamintojo oficialioje svetainėje nurodytą adresą su „Baidu Maps“.
Nors bendrovės adresas tiksliai nesutapo su „Google Maps“, jo konvertavimas į kinų kalbą bei papildomi patikrinimai leido nustatyti tikslias koordinates, kur buvo nufilmuotas vaizdo įrašas.
Tai – reikšminga informacija, nes ji sieja dronų technologijos kilmę su konkrečiu Kinijos tyrimų ir pramonės centru. Šendženas yra žinomas visame pasaulyje kaip elektronikos gamybos centras, iš kur komponentai dažnai tiekiami tiek civilinėms, tiek dvejopo naudojimo reikmėms.
"A40 Pro" kamera, kurią gamina bendrovė „Viewpro“, reklamuojama kaip aukštos klasės technologija oro žvalgybai ir stebėjimui.
Jos integracija į dronus, tokius kaip „Gerbera“, sustiprina taikymosi, navigacijos ir smūgių galimybes – funkcijas, tiesiogiai susijusias su koviniais veiksmais.
Tai kelia rimtų nuogąstavimų dėl kiniškų technologijų prieinamumo dronų gamybai, kurie vėliau yra panaudojami mūšio lauke Ukrainoje.
Nors nėra tiesioginių įrodymų, kad „Viewpro“ sąmoningai tiekė įrangą Rusijos kariuomenei, šios išvados atskleidžia nuolatinę problemą – dvejopo naudojimo prekių praslydimą per tiekimo grandines.
Kinija ilgą laiką save pristatė kaip neutralią karo atžvilgiu, tačiau tyrimai vėl ir vėl atskleidžia rusiškoje ginkluotėje naudojamas kiniškos kilmės technologijas.
Internete pasirodęs vaizdo įrašas sustiprina Ukrainos ir jos sąjungininkų kaltinimus, kad Kinijos įmonės – sąmoningai ar ne – padeda Rusijai palaikyti jos karo mašiną.
Net jei tokia produkcija eksportuojama civiliniams tikslams, tai Maskvai suteikia svarbių technologinių pranašumų žvalgybos ir tiksliųjų smūgių srityje.