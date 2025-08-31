Šaltinis: Jemeno hučiai šturmavo JT patalpas, sulaikė darbuotojus

Su hučiais susiję ginkluoti asmenys įsiveržė į Pasaulinės maisto programos (WFP) ir JT vaikų fondo (UNICEF) biurus sukilėlių kontroliuojamame mieste, naujienų agentūrai „dpa“ pasakojo jo vardo ir pavardės neminėti prašęs šių agentūrų darbuotojams artimas šaltinis.
Pasak šaltinio, ginkluotieji užpuolikai suėmė maždaug septynis WFP darbuotojus ir tris UNICEF darbuotojus ir išsivežė juos į nežinomą vietą.
Pagrobimo motyvas kol kas nėra aiškus. Hučiai ir JT jokių komentarų kol kas nepateikė.
Šis incidentas įvyko kitą dieną po to, kai smogikai paskelbė, kad ketvirtadienį per Izraelio oro antskrydį Sanoje žuvo jų ministras pirmininkas ir dar keli ministrai.
Tarptautinė bendruomenė hučių vyriausybės nepripažįsta.
Hučiai ir pirmiau yra pagrobę JT darbuotojų, kaltindami juos šnipinėjimu Jungtinėms Valstijoms. Remiantis JT informacija, kovo mėnesį smogikų nelaisvėje tebebuvo 23 humanitarinės pagalbos darbuotojai, kurie iš jų buvo laikomi ilgiau nei trejus metus.
Jemene nuo 2014 m. vyksta pražūtinga kova dėl valdžios tarp Saudo Arabijos vadovaujamo aljanso remiamų vyriausybinių pajėgų ir Irano remiamų hučių sukilėlių.
JT šį konfliktą laiko humanitarine katastrofa, dėl kurios labai nukentėjo šios skurdžios šalies infrastruktūra.
Jemenasšiitai hučiaiIranas
Rodyti daugiau žymių