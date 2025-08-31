Žiniasklaida: JAV svarsto perkelti Gazos gyventojus ir bent dešimtmetį administruoti teritoriją

2 mln. gyventojų būtų arba „savanoriškai“ iškeldinti į kitą šalį, arba apgyvendinti uždarose zonose palestiniečių teritorijoje.
Pasitelkus viešąsias ir privačias investicijas, Gazos Ruože, be kita ko, iškiltų elektromobilių gamyklos, duomenų centrai, pakrančių kompleksai ir daugiaaukščiai gyvenamieji namai, rašo „The Washington Post“.
Kiekvienas palestinietis, kuris sutiks išvykti iš Gazos Ruožo, gaus 5 000 dolerių (apie 4 280 eurų) bei metus laiko bus aprūpinamas maisto produktais.
Planas esą vadinsis „GREAT Trust“ (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust). Jis orientuojasi į jau vasarį pristatytas JAV prezidento Donaldo Trumpo idėjas paversti Gazos Ruožą „Artimųjų Rytų rivjera“.
Tada D. Trumo planas sulaukė tarptautinio atgarsio ir daug kritikos. Anot ekspertų, palestiniečių perkėlimas iš Gazos Ruožo pažeistų tarptautinę teisę. Kritikų teigimu, masinis palestiniečių perkėlimas į kitas regiono šalis būtų destabilizuojantis veiksnys ir saugumo rizika Artimiesiems Rytams. Kiti reiškė abejones dėl gyventojų perkėlimo finansavimo.
