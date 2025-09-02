Lenkijoje prasidėjo didelio masto karinės pratybos „Geležinis gynėjas-25“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 2 d. 13:12
Lenkijoje prasidėjo vienos iš didžiausių šių metų karinių pratybų „Geležinis gynėjas-25“, kurių tikslas – padėti NATO pajėgoms geriau pasirengti galimam priešų puolimui, pranešė naujienų portalas „TVP World“.
Iki rugsėjo pabaigos vyksiančiuose manevruose dalyvaus apie 34 000 karių, įskaitant Lenkijoje įsikūrusią NATO tarptautinę kovinę grupę ir kitas sąjungininkų pajėgas, tarp jų ir penktąjį JAV kariuomenės korpusą.
Be karių, treniruojantis ginti Lenkiją sausumoje, jūroje ir ore, bus naudojama apie 600 karinės technikos vienetų, pranešė Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadovybė.
Pagrindine varomąją pratybų jėga bus 18-oji mechanizuotoji divizija, vadinama „Geležine divizija“, nuo kurios ir kilo pratybų pavadinimas, nors jose dalyvaus visos tarnybos, įskaitant specialiąsias pajėgas, kibernetinės karybos dalinius ir savanoriškas teritorinės gynybos pajėgas.
Pratybų tikslas – „patikrinti ginkluotųjų pajėgų sąveiką... įvairių sričių aplinkoje“, – savo interneto svetainėje nurodė Gynybos ministerija.
Ji pridūrė, kad mokymuose daugiausia dėmesio bus skiriama šalies „Rytų skydo“ gynybos priemonių, skirtų atgrasyti Rusiją nuo puolimo ir apsisaugoti nuo jo, integravimui, taip pat naujai įsigytos smogiamosios ir žvalgybos įrangos naudojimui.
 
Lenkijakarinės pratybos

