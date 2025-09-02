Ne tik U. von der Leyen: Lietuvoje taikiniu tapo ir Vokietijos kariuomenės vadas

Spaudos konferencijoje Berlyne generolas Carstenas Breueris teigė dar neturintis detalių apie naujausią GPS trikdymo incidentą, kuris, kaip pranešta, paveikė Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen lėktuvą, tačiau pabrėžė, kad tokie išpuoliai tampa vis dažnesni.
„Aš pats tai patyriau du kartus, – pabrėžė C. Breueris. – Pirmasis incidentas įvyko, kai skridau virš Baltijos jūros šiaurės kryptimi. Antrasis – lankantis Lietuvoje vykusiose karinėse pratybose „Geležinis Vilkas.“
U. von der Leyen sekmadienį į Bulgariją skraidinęs užsakomasis lėktuvas, leisdamasis Plovdivo oro uoste, iš tiesų patyrė GPS signalo trikdžius, žurnalistams Briuselyje pranešė Europos Komisijos atstovė spaudai Arianna Podestà.
„Galime patvirtinti, kad buvo GPS trikdžiai, bet lėktuvas nusileido saugiai. Gavome informacijos iš Bulgarijos valdžios institucijų, kad jos įtaria, jog tai įvyko dėl akivaizdaus Rusijos kišimosi“, – sakė A. Podestà.
Paklausta, ar GPS signalo trikdžiai buvo specialiai nukreipti į lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, atstovė spaudai atsakė, kad tokį klausimą reikėtų adresuoti Rusijai.
„Puikiai suprantame, kad grasinimai ir bauginimai yra nuolatinė Rusijos priešiškų veiksmų dalis (...) Tai, žinoma, tik dar labiau sustiprins mūsų nepajudinamą įsipareigojimą stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Šis incidentas pabrėžia pirmininkės kelionės į pafrontės valstybes nares, kur ji savo akimis pamatė kasdienes Rusijos ir jos įgaliotinių keliamas grėsmes, būtinumą“, – sakė A. Podestà ir pridūrė, kad „po šio incidento ES toliau investuos į išlaidas gynybai ir dar daugiau į Europos pasirengimą“.
Pasak Europos Komisijos atstovės spaudai Annos Kaisos Itkonen, Europos Sąjunga (ES) jau seniai susiduria su GPS trikdymo ir signalo klastojimo problema, ypač rytiniame flange. Ji priminė, kad birželį 13 valstybių narių išsiuntė laišką Europos Komisijai, kuriame pabrėžė, kad tokie incidentai tampa kone kasdienybe, tai daro didelę įtaką jūrų ir oro eismui ir neišvengiamai sukelia ekonominių padarinių.
Atstovė pridūrė, kad ES rengia specialų veiksmų planą kovai su tokiomis grėsmėmis ir aktyviai bendradarbiauja su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija, kuri taip pat kuria pasaulines priemones kovai su palydovų signalų trikdymu ir klastojimu.
Britų dienraštis „The Financial Times“ pranešė, kad Rusijos elektroniniai trikdžiai privertė lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, nusileisti Plovdive, naudojant popierinius žemėlapius.
Ursula von der LeyenVokietijaGPS
Rodyti daugiau žymių