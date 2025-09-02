Suomijos ambicija – turėti didžiausią kariuomenę ES: viršys milijoną karių

Iniciatyva numato rezervą išplėsti 125 tūkst. žmonių, o tai iš esmės pakeistų šalies gynybinį potencialą. Jei dokumentas bus patvirtintas, Suomijos kariuomenės dydis karo metu iki 2031 m. viršys milijoną žmonių. Tai ją paverstų didžiausia Europos Sąjungoje.
Įstatymo projekte siūloma padidinti privalomosios karo tarnybos atsargos amžiaus ribą nuo 60 iki 65 metų visiems po 1966 m. gimusiems šauktiniams.
Pulkininkai, pirmojo rango kapitonai ir aukštesnio rango karininkai rezervui priklausytų neribotą laiką – tol, kol išliks tinkami tarnybai.
Taip atsargos tarnybos laikotarpis eiliniams ir seržantams pailgėtų 15 metų, o karininkams ir puskarininkiams – 5 metais.
Mokymuose būtų dalyvaujama tik tuo atveju, jei rezervistai turėtų konkrečias užduotis karo atveju.
Amžiaus ribojimų nebūtų taikoma ir tiems piliečiams, kurie savanoriškai norėtų prisidėti prie nacionalinės gynybos.
Karinio rezervo didinimo tendencija pastebima daugelyje Europos šalių nuo karo Ukrainoje pradžios. Prancūzija planuoja daugiau nei dvigubinti rezervistų skaičių iki 105 tūkst., Vokietijos vyriausybė ketina jį padvigubinti iki 200 tūkst. įvesdama šešių mėnesių savanorišką tarnybą.
Lenkijos prezidentas Donaldas Tuskas teigė, kad Lenkijos kariuomenė, įskaitant rezervą, padidės iki 500 tūkst., palyginti su dabartiniais maždaug 200 tūkst. Buvęs „Eurocorps“ vadas generolas Jarosławas Gromadzińskis paragino sekti Suomijos pavyzdžiu ir sukurti „rezervo kariuomenę“, kurioje būtų iki milijono karių.
SuomijaKariuomenėEuropos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių