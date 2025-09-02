Vietname dideliu kariniu paradu pažymimos 80-osios nepriklausomybės metinės

Tankai, raketų paleidimo įrenginiai, amfibijos ir kita technika riedėjo pro tribūnas Ba Dinh aikštėje, kur 1945 m. rugsėjo 2 d. revoliucijos lyderis paskelbė nepriklausomybę nuo Prancūzijos kolonijinės valdžios.
Pasiskolinęs 1776 m. Amerikos nepriklausomybės deklaracijos formuluotę, Ho Chi Minhas paskelbė, kad „visi žmonės yra lygūs“, ir paskelbė, kad tauta turėtų nusimesti prancūzų kolonializmo jungą.
Tačiau mažiau nei po dviejų mėnesių prancūzai grįžo į Vietnamą ir kariavo 12 metų trukusį Pirmąjį Indokinijos karą, kol 1954 m. šalis buvo padalinta į Pietų ir Šiaurės Vietnamą.
Apie 40 000 žmonių dalyvavo antradienio parade – 24 000 civilių ir 16 000 karininkų, kurie žygiavo šalia demonstruojamų naikintuvų, sraigtasparnių, karo laivų ir povandeninių laivų.
Į renginį atvyko delegacijos iš Rusijos, Kinijos, Laoso, Kambodžos ir Baltarusijos. Kelios Europos valstybės atsisakė dalyvauti, o jų diplomatai pareiškė abejonių dėl dalyvavimo renginyje, kuriame dalyvauja Rusijos kariai, kai Maskvos karas prieš Ukrainą tęsiasi.
Artėjant metinėms, Hanojaus gatvėse buvo iškabinti transparantai su purpurine nacionaline vėliava ir Komunistų partijos emblema – pjautuvu ir kūju, o daugelis gyventojų vilkėjo raudonus marškinėlius su Vietnamo vėliava.
Vietnamas, kadaise buvęs viena skurdžiausių pasaulio valstybių, tapo viena sparčiausiai augančių pasaulio ekonomikų, gaminančių elektroniką, tekstilės gaminius ir žemės ūkio produktus, tokius kaip kava ir ryžiai. Šalis tapo svarbia gamybos baze.