„Atlantic Council“: V. Putinas blefuoja, o didelė Rusijos nesėkmė tai tik patvirtino

Kaip teigiama „Atlantic Council“ straipsnyje, net pats Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas tuo metu pareiškė, kad „yra pagrindo manyti, jog galime pribaigti“ Ukrainos kariuomenę, rašo UNIAN.
„Atrodė, kad viskas buvo paruošta tam, kad Rusijos Federacija pagaliau palaužtų atkaklų Ukrainos pasipriešinimą ir laimėtų karą. Tačiau prasidėjus rugsėjui tapo visiškai akivaizdu, kad didelio masto V. Putino vasaros puolimas žlugo“, – teigiama leidinyje.
Stebėtojai pažymėjo, kad Rusijos kariuomenei nepavyko pralaužti fronto linijos ar užimti bent vieno didesnio Ukrainos miesto, o bendras Rusijos pasistūmėjimas per tris vasaros mėnesius apsiribojo 0,3 % Ukrainos teritorijos.
„Svarbu pažymėti, kad pagrindiniai strateginiai objektai, tokie kaip Pokrovskas, tebėra Ukrainos rankose“, – pabrėžiama medžiagoje.
Be to, žlugo ambicingi Kremliaus planai išplėsti karą į Sumų ir Charkivo regionus.
„Pirmosiomis vasaros puolimo savaitėmis birželio mėnesį savimi pasitikintis V. Putinas užtikrintai pareiškė, kad „visa Ukraina yra mūsų“, ir pagrasino užimti Sumus. Tačiau vasaros pabaigoje jo kariai, bandydami atsitraukti po virtinės kovinių nesėkmių, atsidūrė spąstuose keliuose pasienio kaimuose“, – pažymėjo analitikai.
Leidinys pabrėžė, kad V. Putino vasaros puolimo nesėkmė turėtų padėti paneigti įsisenėjusį mitą apie neišvengiamą Rusijos pergalę Ukrainoje:
„Per ilgai tarptautinį karo Ukrainoje suvokimą iškreipė perdėtas Rusijos Federacijos karinės galios suvokimas“, – teigiama tekste.
Straipsnyje pažymima, kad dėl tokios padėties Ukrainą kritikavo net JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris išreiškė nuostabą, kad Ukraina išdrįso gintis nuo daug didesnio agresoriaus, ir kartu pareiškė, kad „Rusija kažkaip unikaliai įpratusi kariauti karus ir juos laimėti“.
Teigiama, kad V. Putino gebėjimas įbauginti Vakarų lyderius yra didžiausias jo pasiekimas kare, kuriame jo kariuomenė parodė toli gražu ne tokius rezultatus, kokių tikėtasi.
„Jo triumfas – tai stiliaus triumfas prieš turinį, patogiai ignoruojant žiaurią mūšio lauko realybę ir labai pasikliaujant akivaizdžiu Vakarų nenoru konfrontuoti su Kremliumi. Daugėjant įrodymų apie Rusijos kariuomenės ribotumą, šį nenorą darosi vis sunkiau pateisinti“, – teigė analitikai.
Žinoma, pastebėjo apžvalgininkai, būtų itin neišmintinga nuvertinti V. Putino karinės mašinos keliamą grėsmę, nes Rusijos kariuomenė yra pranašesnė už visas Europos kariuomenes, be to, ją sustiprina daugybė bepiločių lėktuvų, raketų ir orlaivių, taip pat negailestinga politinė valia, kurios beveik visiškai nėra daugumoje Europos sostinių. Tačiau kartu labai svarbu pripažinti, kad Rusijos pergalė Ukrainoje jokiu būdu nėra neišvengiama.
Leidinyje teigiama, kad brangiai kainavusi Rusijos vasaros puolimo nesėkmė yra aiškus signalas, jog V. Putino karas prieš Ukrainą vyksta ne pagal planą. Tačiau nors Kremliaus diktatorius nerodo jokių kompromiso ženklų ir vis dar mano, kad gali blefuoti ir pasiekti pergalę, jo kariuomenė akivaizdžiai yra daug labiau pažeidžiama, nei jis norėtų visus įtikinti.
„Jei ukrainiečiai sulauks reikiamos sąjungininkų paramos, naujausi duomenys rodo, kad jie daugiau nei pajėgūs pakreipti įvykių eigą mūšio lauke savo naudai ir priversti V. Putiną sėsti prie derybų stalo“, – teigiama leidinyje.
Parengta pagal UNIAN inf.
RusijaUkrainaVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių