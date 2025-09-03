Senieji sovietinių laikų „Kirov“ buvo apginkluoti monstriška septynių tonų svorio raketa „Granit“, kurią NATO taikliai vadina „Laivo griuvėsiais“. Kiekviena iš jų buvo Londono autobuso ilgio ir paprastai nešiojo pusės megatonos branduolinę kovinę galvutę. Tuomet „Admirolas Nachimovas“ kaip pagrindinę ginkluotę turėjo turėti 20 „Granit“ kampinėse paleidimo sistemose, galinčių paskandinti priešo laivus net už 300 mylių – su sąlyga, kad įgula žinojo, kur jas nukreipti.
Tačiau raketų mados keitėsi, ir senojo kovinio vagono kampinius paleidimo įrenginius pakeitė daugiau vertikalių paleidimo vamzdžių. Remiantis pranešimais, šiuo metu „Admiral Nachimov“ turi ne mažiau kaip 176 vertikalias šachtas. Į kai kurias iš jų galima įkelti puolamąsias raketas, pavyzdžiui, giriamąsias dažniausiai povandenines „Kalibr“, viršgarsines rampos reaktyvines raketas „Oniks“ ir dar labiau išreklamuotas, kaip manoma, hipergarsines raketas „Zircon“ – vieną iš šešių tariamai nesustabdomų Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino superginklų. Likusiuose vamzdžiuose gali būti sumontuotos neva grėsmingos priešlėktuvinės gynybos raketos S-300 ir (arba) S-400, taip pat yra lengvesni paleidimo įrenginiai atsarginėms trumpojo nuotolio AA raketoms „Pantsir“.
Turėtume tik pamiršti, kad Izraelis ir JAV lengvai įveikė Irano Rusijos tiekiamus S-300, o Ukrainos rankose atsidūrę JAV „Patriotai“ atskleidė, kad bent du V. Putino superginklai nėra tokie jau ypatingi. Be to, „Nachimov“ turi dvivamzdį 130 mm (maždaug 5 colių) patrankos bokštelį ir gali dislokuoti torpedų perėmėjus, kad sunaikintų atplaukiančias torpedas, arba paleisti jas raketomis iš paleidimo kameros ir numesti torpedą ant priešiško povandeninio laivo (su sąlyga, kad įgula žino, kur yra povandeninis laivas).
„Admirolas Nachimovas“ pagal antvandeninių laivų ugnies galią bus atskira klasė. Teoriškai Rusija turi dar vieną panašų laivą – „Pjotras Velikij“, tačiau jis nebuvo modernizuotas ir netrukus bus išleistas į atsargą. V. Putinas vis dar vadovaus galingiausiam pasaulyje antvandeniniam kariniam laivui, šiuo požiūriu lenkiančiam ir Ameriką, ir Kiniją.
„Nachimov“, turėdamas branduolinį variklį, turės tikrąjį pasaulinį veikimo nuotolį ir jam nereikės lydėti nepatogių tanklaivių ir t. t. (o tai tik gerai, nes Rusijos karinis jūrų laivynas negali atlikti degalų papildymo jūroje). Galbūt Kremliaus diktatorius pasijus dideliu žmogumi.
Vis dėlto, visa tai ignoruoja faktą, jog antvandeniniai kariniai laivai nebėra pagrindiniai jūrų karo laivai. Amerikiečių (o netrukus ir kinų) superkarinis lėktuvnešis gali pasiųsti smogiamąjį paketą, sudarytą iš dešimčių reaktyvinių lėktuvų, kurių kiekvienas neša kelias priešlaivines raketas – tokią ugnies jėgą, kurią „Nachimov“ turėtų ištuštinti iš savo vamzdžių, kad ją perduotų, o lėktuvnešis vis dar būtų toli už kovinio kreiserio ribų.
Dar blogiau – aukštai skrendantys ir toli matantys lėktuvnešio radiolokaciniai lėktuvai rastų kovinį laivą gerokai anksčiau, nei „Nachimovas“ galėtų aptikti savo priešininką, pasislėpusį toli už horizonto. Nekreipkite dėmesio į visas kalbas apie tai, kad balistinės ar hipergarsinės ilgojo nuotolio raketos nuskandintų lėktuvnešį iš tūkstančių mylių atstumo: raketos pirmiausia turėtų surasti lėktuvnešį, ir net tada lėktuvnešio palydos grupė galėtų imtis grėsmingų gynybos priemonių.
Privalumas: vežėjas. Atrodo gana aišku, kad jei V. Putinas būtų norėjęs tikros jūrų laivyno galios, jis būtų skyręs pinigų ir darbo jėgos, kuri sugrąžina „Admiral Nachimov“ į jūrą, tam, kad išgelbėtų vienintelį sugedusį Rusijos lėktuvnešį „Kuznecov“. Tačiau senasis „Kuznecovas“ yra siaubingai susidėvėjęs ir tikriausiai nepataisomas.
Pastaruosius 30 metų praleidęs naftaline, užuot dirbęs, „Nachimovas“ tikriausiai turi dar keletą metų. Tačiau nesukeltų, jei jis niekada negaus pilno ginkluotės krovinio. V. Putinas tikriausiai gali geriau panaudoti trūkstamus „Kalibrs“, „Zircon“ ir S-400, nei laikyti juos laive, skirtame tik pozuoti. Deja, net ir tam lėktuvnešis būtų daug, daug geriau. JAV Fordo klasės lėktuvnešis sveria daugiau nei 100 000 tonų, t. y. tris kartus daugiau nei Nachimovas. Kinijos „Fujian“ yra 80 000 tonų.
Parengta pagal The Telegraph“ inf.