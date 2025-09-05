„Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti du Gazos Ruože laikomi Izraelio įkaitai

Vaizdo įraše matyti, kaip įkaitas Guy‘us Gilboa-Dalalas automobiliu vežamas per apgriautą rajoną. Jis ragina Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu nevykdyti karinio puolimo, kuriuo siekiama užimti Gazos miestą.
G. Gilboa-Dalalas dalyvavo muzikos festivalyje „Nova“ Izraelio pietuose, kai smogikai pagrobė jį per beprecedentį išpuolį, įvykdytą prieš beveik dvejus metus.
Penktadienį paskelbtame vaizdo įraše jis hebrajų kalba sako, kad jis yra Gazos mieste ir kad medžiaga buvo nufilmuota rugpjūčio 28 d. Įrašo pabaigoje rodoma, kaip jis susitinka su dar vienu belaisviu Alonu Oheliu. Tai pirmasis vaizdo įrašas su A. Oheliu, paskelbtas nuo tada, kai jis buvo pagrobtas.
Naujienų agentūra AFP kol kas negalėjo patikrinti šio vaizdo įrašo ar jo nufilmavimo datos.
Vasarį „Hamas“ dar buvo paskelbusi vaizdo įrašą, kuriame G. Gilboa-Dalalas ir antras belaisvis automobilyje stebi įkaitų paleidimo ceremoniją, surengtą galiojus trumpoms paliauboms.
Per „Hamas“ išpuolį, surengtą 2023 m., žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti AFP skaičiavimai. Iš 251 per ataką pagrobto įkaito 47 vis dar laikomi Gazos Ruože, įskaitant 25 asmenis, kurie, pasak Izraelio kariuomenės, yra negyvi.
Per atsakomąjį Izraelio puolimą iki šiol žuvo mažiausiai 64 300 palestiniečių, tai taip pat daugiausia civiliai, skaičiuoja „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Jungtinės Tautos šiuos duomenis laiko patikimais.