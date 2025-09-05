Karas Ukrainoje. Luhanske – galingi smūgiai rusų naftos sandėliui: kilo didžiulis gaisras

Jei Ukraina sutiktų atiduoti teritorijas Rusijai, tai ne tik atvertų kelią naujoms Maskvos atakoms prieš Ukrainą, bet ir galėtų kelti grėsmę visai Europai. Apie tai interviu Prancūzijos leidiniui „Le Point“, paskelbtame rugsėjo 3 d., pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Jeigu rytoj paliktume Donbasą – o to nebus – atvertume neužtikrintą erdvę prie pusantro milijono gyventojų miesto, Charkivo. V. Putinas taip pat užimtų pramonės centrą Dniprą“, – sakė V. Zelenskis.
Rusija Kyjivo reikalaujamas saugumo garantijas pavadino „pavojaus Europos žemynui garantijomis“.
Maskva Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio reikalaujamas saugumo garantijas laiko „visiškai nepriimtinomis“, ketvirtadienį konferencijoje Vladivostoke sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.
„Tai ne saugumo garantijos Ukrainai. Tai pavojaus Europos žemynui garantijos“, – kalbėjo ji.
Be to, M. Zacharova kaip „nepriimtiną“ atmetė galimą užsienio pajėgų siuntimą į Ukrainą. „Rusija jokia forma ir jokiu formatu neaptarinės iš principo nepriimtinos ir visais atžvilgiais saugumui kenkiančios užsienio intervencijos Ukrainoje“, – pažymėjo atstovė.
Taip ji reagavo į Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen žodžius, kad ES rengia daugiataučio taikos dalinio Ukrainai planus.
Svarbiausias karo Ukrainoje naujienas sekite su Lrytas.
UkrainaRusijaDerybos Ukraina Rusija
Rodyti daugiau žymių