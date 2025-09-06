Be JAV Europa neįgali: paaiškino, kodėl Ukrainos saugumui užtikrinti būtina Amerikos pagalba

Europos lyderiai įspėja, kad be Amerikos paramos žemynas negalės užtikrinti Ukrainos saugumo ir savo gynybos nuo Rusijos keliamos grėsmės.
Europos šalys, pripažindamos savo pačių karinius trūkumus, ragina Jungtines Valstijas išlikti pagrindine gynybos partnere. Didžiausi iššūkiai yra kosminės žvalgybos ir integruotos oro ir priešraketinės gynybos trūkumas, teigiama Tarptautinio strateginių studijų instituto (IISS) ataskaitoje.
„Be akių esi aklas“
Vašingtonas teikia didžiąją dalį NATO žvalgybos ir stebėjimo priemonių, įskaitant palydovus. Šių pajėgumų pakeitimas Europai kainuotų apie 4,8 mlrd. dolerių.
„Tai turi būti susitarimo dalis, nes... be akių esi aklas“, – sakė Čekijos užsienio reikalų ministerijos saugumo direktorė Veronika Stromsikova.
Europiečiai taip pat neturi savo oro gynybos sistemų, galinčių perimti balistines raketas. Šią užduotį beveik išimtinai atlieka amerikiečių „Patriot“ sistemos.
Prahoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime gynybos klausimais NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pabrėžė, kad Europos sąjungininkės turi penkis kartus padidinti oro gynybos sistemų skaičių.
„Vien tik pinigais saugumo neužtikrinsime, mums reikia pajėgumų: tikros ugnies, sunkiųjų metalų ir naujų technologijų“, – pabrėžė M. Rutte.
Švedijos gynybos ministras Palas Jonssonas pridūrė: „Ukrainoje nebus taikos, kol mes nesiimsime veiksmų, nepadidinsime paramos gynybai paketų ir nesustiprinsime sankcijų Rusijai.“
Paramos Ukrainai koalicija
Dvidešimt šešios iš 35 koalicijos šalių jau pažadėjo prisidėti prie Ukrainos saugumo garantijų – kariais, įranga ar mokymais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė, kad galutinis sprendimas dėl JAV vaidmens bus priimtas artimiausiomis dienomis.
Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas pranešė, kad JAV prezidentas D. Trumpas per pokalbį telefonu paragino europiečius daryti „didesnį ekonominį spaudimą Rusijai ir Kinijai“.
„Esame priklausomi nuo Amerikos pagalbos“
Nepaisant didėjančių išlaidų gynybai, Europos lyderiai pripažįsta, kad žemynas vienas negali priversti Kremliaus sėsti prie derybų stalo.
„Dabar negalime daryti pakankamo spaudimo V. Putinui, kad šis karas būtų nutrauktas. Esame priklausomi nuo Amerikos pagalbos“, – sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Parengta pagal UNIAN inf.