Iš Jemeno paleistas dronas nukrito Izraelio oro uoste: per ataką buvo sužeistas vyras

„Paramedikai teikia medicinos pagalbą (...) 63 metų vyrui, jis sužeistas nesunkiai, visiškai sąmoningas, patyrė galūnių sužeidimus nuo skeveldrų“, – sakoma tarnybos pranešime.
Izraelio oro uostų administracijos atstovas spaudai teigė, kad dronas „pataikė į atvykimo salę“ ir kad operacijos Ramono oro uoste buvo sustabdytos.
Izraelio kariuomenė teigė, kad tai buvo ketvirtasis dronas iš sekmadienį paleistųjų iš Jemeno kelių minučių skirtumu vienas po kito. Anksčiau buvo pranešta, kad buvo perimti trys iš Jemeno skridę nepilotuojami orlaiviai (UAV), du iš jų buvo perimti prieš jiems įskrendant į Izraelio oro erdvę. Pranešime nepasakyta, kas nutiko trečiajam.
Vėliau buvo patvirtinta, kad dar vienas UAV „nukrito Ramono oro uosto teritorijoje“, sirenos nebuvo įjungtos, incidentas tiriamas.
Ataka įvykdyta Irano remiamiems husių sukilėliams pažadėjus atkeršyti už jų ministro pirmininko nužudymą per Izraelio aviacijos smūgį praėjusį mėnesį.
„Tikrasis kerštas dar net neprasidėjo (...) Tai, kas jūsų laukia, bus daug blogiau“, – po paleidimų socialiniame tinkle X parašė husių politinio biuro narys Hizamas Al Assadas.
Izraelis prieš dvi savaites per oro antskrydžius nužudė Irano remiamos husių vyriausybės vadovą kartu su dar 11 aukšto rango pareigūnų.
Sekmadienio išpuolis buvo pirmasis husių smūgis į Izraelio strateginį taikinį nuo tada, kai gegužės mėnesį balistinė raketa iš Jemeno pataikė į Tel Avivo Ben Guriono oro uostą.
2023 m. spalį prasidėjus karui Gazos Ruože, husiai pareiškė solidarumą palestiniečiams ir nuolat rengia dronų ir raketų atakas prieš Izraelį. Savo ruožtu Izraelis surengė Jemene kelis atsakomųjų smūgių etapus, taikydamasis į uostus, elektrines ir tarptautinį oro uostą Sanoje, sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje.