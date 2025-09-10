Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Pasaulis
Konfliktai ir saugumas
2025 m. rugsėjo 10 d. 12:58
Po rusų provokacijos Lenkijoje – ekspertų reakcijos: žodžių apie „gilų susirūpinimą“ jau gana
2025 m. rugsėjo 10 d. 12:58
Lrytas Premium nariams
Trečiadienį įvyko beprecedentis Lenkijos oro erdvės pažeidimas – šalies ir NATO pajėgos pirmą kartą virš savo teritorijos numušė Rusijos dronus.
Daugiau nuotraukų (21)
Lenkija
dronai
Rusija
Rodyti daugiau žymių