Rusijos dronams įskridus į Lenkiją – analitiko rekomendacija: ką skubiai privalo daryti NATO

P. Doranas pridūrė, kad Kremliaus vadovas metė iššūkį NATO ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir nori, kad jie reaguotų į šį incidentą. Todėl, jo nuomone, visos NATO narės turėtų susivienyti ir aiškiai parodyti Rusijai, kad į būsimus įsiveržimus bus reaguojama taip pat griežtai.
Analitikas taip pat pridūrė, kad JAV kartu su Europos šalimis turėtų gerbti D. Trumpo grasinimą sugriežtinti ekonomines sankcijas ir taikyti baudžiamąsias priemones Rusijai.
P. Dorano teigimu, pagrindinė užduotis – nutraukti pinigų srautą V. Putinui už parduodamus naftos produktus, kuriais jis toliau finansuoja karą prieš Ukrainą. Analitikas pabrėžia, kad tai yra silpnoji Kremliaus vadovo vieta ir jam turėtų būti daromas stiprus spaudimas.
Be to, mokslininkas mano, kad NATO turėtų padvigubinti, o dar geriau – patrigubinti savo oro gynybą palei fronto liniją su Rusija. Jis pažymi, kad ši ataka buvo įvykdyta tuo metu, kai Europos sąjungininkai stengiasi sparčiai didinti savo išlaidas gynybai.
Todėl P. Doranas pažymi, kad šis įvykis rodo, jog būtina teikti pirmenybę oro gynybos spragoms ne tik palei fronto liniją, bet ir kitoms Aljansui priklausančioms valstybėms, įskaitant Vokietiją, Belgiją ir Nyderlandus.
Pažymima, kad šalys, esančios toli nuo šalies agresorės, turėtų rimtai vertinti tokias grėsmes, nes Rusija yra pajėgi mesti iššūkį visai NATO.
Analitikas taip pat išreiškė nuomonę, kad atėjo laikas Aljansui išplėsti savo oro gynybos sistemą į Vakarų Ukrainą.
„Dar 2022 m. prasidėjus plataus masto Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą buvo svarstoma galimybė sukurti vadinamąją „neskraidymo zoną“. Kai kurios NATO narės tuo metu buvo nepatenkintos šia galimybe, nes baiminosi, kad V. Putinas tokį sprendimą gali vertinti kaip konflikto eskalavimą.
Tačiau jis jau eskalavo konfliktą prieš NATO, todėl dabar atėjo laikas sukurti gynybinę neskraidymo zoną virš Vakarų Ukrainos“, – sakė P. Doranas.
