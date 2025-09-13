Izraelio kariuomenė tvirtina, kad iš Gazos miesto išvyko daugiau nei 250 tūkst. gyventojų

„Remiantis IDF (kariuomenės) skaičiavimais, daugiau nei ketvirtis milijono Gazos miesto gyventojų išsikėlė iš šio miesto dėl savo pačių saugumo“, – tinkle „X“ teigė kariuomenės atstovas pulkininkas Avichay Adraee.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, Gazos mieste ir jo apylinkėse gyvena apie 1 mln. palestiniečių.
Kadangi Gazos Ruože žiniasklaidai taikomi apribojimai ir kyla sunkumų norint patekti į daugelį teritorijų, naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti kariuomenės ar šios palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros pateikiamų skaičių ir detalių.
Šeštadienį Izraelio kariuomenė mėtė lankstinukus, kuriuose vakarinių rajonų gyventojai raginami evakuotis, o Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė apie nuolatinius oro smūgius.
„Izraelio kariuomenė jūsų rajone veikia pasitelkdama labai didelę jėgą ir yra pasiryžusi išardyti ir nugalėti „Hamas“, – sakoma lankstinuke.
Izraelis patiria vis didesnį tarptautinį spaudimą nutraukti savo puolimą, tačiau savo ruožtu tikina, kad yra pasiryžęs išardyti „Hamas“, pasak jo, vienoje iš paskutinių šios grupuotės tvirtovių. Pastarosiomis savaitėmis kariuomenė daugiausia taikėsi į daugiaaukščius pastatus, sakydama, kad jais naudojasi „Hamas“ smogikai.
JT ir tarptautinės bendruomenės nariai būgštauja, kad kariuomenės puolimas dar labiau pablogins jau ir taip sudėtingą humanitarinę situaciją Gazos mieste, kur JT paskelbė apie badą.
Pasak civilinės gynybos agentūros, šeštadienį nuo aušros per Izraelio smūgius žuvo penki žmonės. Tuo metu penktadienį, agentūros duomenimis, visoje teritorijoje žuvo mažiausiai 50 žmonių.