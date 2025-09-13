JAV Jungtinėse Tautose ragina ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą

JAV konsultuojasi su Lenkija ir kitomis NATO sąjungininkėmis, „ir galite būti tikri, kad mes ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, penktadienio vakarą specialiame JT Saugumo Tarybos posėdyje Niujorke, surengtame dėl susidariusios situacijos, pareiškė laikinoji ambasadorė Dorothy Shea.
„Šis incidentas nepadeda ypatingoms pastangoms, kurias pastarosiomis savaitėmis dėjo Jungtinės Valstijos, kad tarpininkaudamos užbaigtų karą (Ukrainoje)“, – sakė D. Shea.
Jos komentarai buvo aiškesni, nei JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris, skirtingai nei daugumos NATO šalių lyderiai, užėmė gana vangią poziciją dėl Rusijos bepiločių orlaivių skrydžių. Lenkija aiškiai paprieštaravo D. Trumpo vertinimui, kad Rusijos bepiločiai orlaiviai į Lenkijos oro erdvę anksti trečiadienį galėjo įsiveržti per klaidą.
D. Shea sukritikavo Rusiją už tai, kad ji intensyviau bombarduoja Ukrainą nuo tada, kai rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimas.
„Šie veiksmai, o dabar dar ir JAV sąjungininkės oro erdvės pažeidimas, nesvarbu, ar jis buvo tyčinis, ar ne, parodo didžiulę nepagarbą geranoriškoms JAV pastangoms nutraukti šį konfliktą“, – kalbėjo D. Shea.
Pareigūnė paragino Maskvą pakeisti kursą ir nurodė, kad Rusija buvo skubiai paraginta siekti nedelsiant nutraukti karo veiksmus tiesioginių derybų su Ukraina keliu.
„Rusija turi pademonstruoti rimtą nusiteikimą žengdama neatidėliotinus, konkrečius žingsnius taikos link“, – sakė D. Shea.
Naktį iš antradienio į trečiadienį apie 20 Rusijos bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę. Į tai greitai sureagavo Lenkijos gynyba ir šioje šalyje dislokuoti NATO sąjungininkai. Pasak Lenkijos vyriausybės, visi grėsmę kėlę kariniai bepiločiai orlaiviai buvo numušti. Šis incidentas sutapo su dar viena masine Rusijos oro ataka prieš Ukrainą, kuri jau daugiau nei trejus su puse metų stengiasi atremti Maskvos visapusišką invaziją.