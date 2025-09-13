Karas Ukrainoje. Iš JAV – dar vienas perspėjimas Rusijai ir pažadas ginti NATO sąjungininkes

JAV prezidentas Donaldas Trumpas turi pagaliau suprasti bandymų pasiekti draugiško susitarimo su Vladimiru Putinu beprasmybę – tokią žinutę „PBS News“ viešai išsakė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
Jis pabrėžė, kad po derybų iš pradžių Rusija paleido vis daugiau ir daugiau dronų į Ukrainą, o dabar atsisuko į vieną iš NATO šalių.
„Atėjo laikas prezidentui D. Trumpui pamatyti, kad V. Putinas iš jo tyčiojasi. Vietoje paliaubų, kurių buvo tikėtasi prieš susitikimą Aliaskoje ir rimtas derybas dėl taikos, V. Putinas į Ukrainą leidžia vis daugiau ir daugiau dronų. Dabar jis tai daro ir prieš NATO“, – kalbėjo R. Sikorskis.
D. Trumpas viešai prakalbo, kad Rusijos dronai į Lenkiją galėjo įskristi per klaidą. Jis tai pareiškė kalbėdamas su žurnalistais.
„Galbūt tai buvo klaida. Nepaisant to, aš nesu patenkintas situacija, bet viliuosi, kad viskas greitai pasibaigs“, – pasakė D. Trumpas.
D. Trumpo pastangoms užbaigti jau trejus su puse metų trunkantį konfliktą stringant, penktadienį Kremlius pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos taikos derybose yra daroma „pauzė“.
„Mūsų derybininkai turi galimybę bendrauti atitinkamais kanalais. Tačiau kol kas tikriausiai derėtų kalbėti apie pauzę“, – kalbėdamas su žurnalistais, tarp kurių buvo ir naujienų agentūros AFP reporteris, pasakė atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Praėjusį sekmadienį Rusijos okupacinės pajėgos surengė didžiausią oro ataką prieš Ukrainą nuo pat plataus masto karo pradžios. Įtampa dar labiau išaugo, kai naktį į rugsėjo 10-ąją dalis Rusijos bepiločių orlaivių įskrido į NATO narės Lenkijos oro erdvę.
Kaip rašo „The New York Times“, šios atakos rodo naują agresijos lygį, o kartu atspindi ir platesnę informacinę kampaniją, kurią vykdo Kremlius.
