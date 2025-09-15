Karas Ukrainoje. JAV – meistriškas sankcijų Rusijai planas, apeinant D. Trumpą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas neįves sankcijų Rusijai, nes kai kurios Europos šalys nesutiks su jo pagrindiniais reikalavimais, prognozuoja portalas „The New York Times“.
D. Trumpas šeštadienį pateikė sąlygas naujoms sankcijoms Rusijai įvesti.
Jis pareiškė, kad įves sankcijas Rusijai tik tuo atveju, jei tai padarys visos NATO narės. Taip pat jis reikalavo, kad visos Aljanso valstybės nustotų pirkti Rusijos naftą ir taikytų aukštus muitų tarifas Kinijai.
Europos Komisija pažadėjo šiuo klausimu dirbti kartu su pasauliniais partneriais. Be to, D. Trumpas telefonu ragino Europos lyderius kuo greičiau mažinti rusiškos naftos pirkimą.
„The New York Times“ mano, kad ši sąlyga beveik tikrai nebus įvykdyta – tai puikiai žino ir pats JAV prezidentas, kartu su savo patarėjais.
Didžiausios Europos Rusijos naftos pirkėjos yra Vengrija ir Turkija, ir jos greičiausiai nenustotų jos pirkti.
Tačiau daug kitų Europos šalių gerokai sumažino Rusijos naftos importą. Kai kurios iš jų vis dar priklauso nuo rusiškų gamtinių dujų, apie kurias D. Trumpas neužsiminė, priduria leidinys.
„The New York Times“ priminė, kad JAV prezidentas ne kartą grasino imtis veiksmų prieš Rusiją, tačiau kiekvieną kartą rasdavo naują būdą to išvengti.
Pavyzdžiui, susitikime Aliaskoje su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu buvo pažadėta paruošti kelią dvišiam susitikimui tarp Kremliaus lyderio ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Akivaizdu, kad toks susitikimas artimiausiu metu neįvyks.
