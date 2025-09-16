Lrytas Premium prenumerata tik
Prie „Zapad 2025“ pratybų prisijungė dar viena valstybė

2025 m. rugsėjo 16 d. 11:52
Indija prisijungė prie Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad 2025“, pasiųsdama savo karius dalyvauti šiuose manevruose, praneša laikraštis „The Times“, kuriuo remiasi Ukrainos naujienų agentūra „RBC-Ukraine“.
Indijos gynybos ministerija pareiškė, kad į pratybas pasiuntė 65 karius, įskaitant kariškius iš Kumauno pulko, kuris yra laikomas vienu gerbiamiausių Indijos kariuomenės dalinių. Teigiama, kad kariai buvo dislokuoti Judino poligone, maždaug už 64 km į vakarus nuo Žemutinio Naugardo, toli nuo NATO sienų.
Ministerija teigė, kad tuo siekiama „dar labiau sustiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje ir puoselėti Indijos ir Rusijos bičiulystę, taip stiprinant bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo dvasią“. Ji pridūrė, kad Indijos pajėgos dalyvaus „bendruose mokymuose, taktinėse pratybose ir naudojimosi specialiaisiais ginklais įgūdžių lavinime“.
Indija prieš plataus masto karą Ukrainoje dalyvavo ir ankstesnėse „Zapad“ pratybose, o nuo to laiko prisijungė prie dar kelių kitų Rusijos karinių pratybų. Tačiau analitikai sako, kad Indijos sprendimas prisijungti prie dabartinių manevrų tvyrant didelei įtampai tarp Rusijos ir NATO yra nerimą keliantis signalas.
 
