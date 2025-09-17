Nuo trečiadienio ryto žuvo 17 žmonių, septyni jų – Gazos mieste, pranešė naujienų agentūra „Wafa“. Tarp aukų yra ir nėščia moteris.
Izraelio kariuomenė tuo tarpu paskelbė, kad per praėjusias dvi dienas Gazos mieste atakavo daugiau kaip 150 taikinių, įskaitant „teroristus“ bei „karines struktūras“.
Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės, remdamosi kariuomene, pranešė, kad karinė aviacija naktį smogė 50 taikinių Gazos Ruože, įskaitant tunelius ir karinėms reikmėms naudojamus pastatus. Daugiausiai atakų būta Gazos mieste, kur Izraelis naktį į antradienį pradėjo ir didelę sausumos operaciją.
Izraelio kariuomenės ir naujienų agentūros „Wafa“ duomenų kol kas nepriklausomai patikrinti nepavyko.
Izraelis atidarė naują laikiną evakuacijos maršrutą Gazos miesto gyventojams
Didelį puolimą pradėjusi Izraelio kariuomenė paskelbė apie naują evakuacijos maršrutą Gazos miesto gyventojams.
Nuo trečiadienio vidudienio 12.00 val. atidaromas atsitraukimo maršrutas „palei Salah al Dino kelią ir į pietus nuo Vadi Gazos“, trečiadienį tinkle „X“ pranešė kariuomenės atstovas Avichay Adraee. Maršrutas atidarpmas „tik 48 valandoms“ ir užsivers penktadienį 12.00 val.
Prieš tai Izraelio kariuomenė paragino Gazos miesto gyventojus palikti miestą per pakrantės kelią į pietus „humanitarinės zonos“ kryptimi. Dabar atvertas maršrutas palei Salah al Dino kelią driekiasi iš šiaurės į pietus per Gazos Ruožo centrą.
Izraelio pajėgos antradienį pradėjo didelę sausumos operaciją Gazos mieste. Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas pareiškė, kad Izraelio kariuomenė „geležine ranka“ kovoja su „terorizmo infrastruktūra“ Gazos mieste. Izraelio vykdomo puolimo išplėtimas sulaukė griežtos tarptautinės kritikos.
Izraelio pajėgų trečiadienio duomenimis, iki šiol iš Gazos miesto į pietus pabėgo daugiau kaip 350 tūkst. žmonių. JT vertinimu, rugpjūčio pabaigoje mieste ir jo apylinkėse gyveno apie milijonas žmonių.
Gazos karą išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengtas išpuolis pietų Izraelyje, per kurį žuvo apie 1 tūkst. 200 žmonių ir daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais. Izraelis teigia, kad 48 pagrobtieji vis dar yra Gazos Ruože, ir tik 20 iš jų, kaip manoma, yra gyvi.
„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo karo pradžios teritorijoje žuvo daugiau nei 64 tūkst. 900 palestiniečių – tiek civilių gyventojų, tiek kovotojų. Jungtinės Tautos šiuos duomenis laiko iš esmės patikimais.