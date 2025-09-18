Atakuoja V. Putino silpną vietą: Rusija priversta grįžti prie devyniasdešimtųjų taktikos

Ukrainos dronų kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas vis labiau griauna Maskvos ekonominius pamatus.
Pasak Hudsono instituto vyresniojo eksperto Luke’o Coffey, dabartinė dinamika suteikia JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai galimybę derinti ekonomines sankcijas su Kyjivo „kinetine kampanija“, kad priverstų Kremlių sėsti prie derybų stalo.
„Rusijos naftos eksportas išlieka jos ekonomikos gyvybinė linija. Būtent todėl prezidentas Trumpas šiam klausimui skiria tiek daug dėmesio“, – pabrėžė L. Coffey.
Ukrainos kariniai smūgiai jau sugadino 17–21 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Praėjusią savaitę dronai pasiekė objektą, esantį 1500 kilometrų nuo sienos.
Šie smūgiai ne tik sukėlė kuro krizę, bet ir privertė Kremlių perskirstyti ribotus oro gynybos išteklius, sumažindami jų skaičių fronte.
Kuro kainos Rusijoje pakilo maždaug 25 proc., o trūkumai ypač jaučiami atokiuose regionuose ir okupuotame Kryme.
Prie šio ekonominio smūgio prisideda ir Vakarų sankcijos, verčiančios Rusijos įmones grįžti prie dešimtajame dešimtmetyje matytų mainų praktikos – grūdai ir linai keičiami į kiniškus automobilius bei statybines medžiagas.
Biudžeto deficitas padidėjo 150 kartų ir pasiekė 4,2 trilijono rublių.
Nepriklausomas „Levada“ centras užfiksavo, kad 66 proc. rusų dabar palaiko taikos derybų idėją – tai rekordinis rodiklis. Tik 27 proc. pasisako už karo tęsimo būtinybę.
„Didžiausias Rusijos pranašumas visada buvo jos dydis. Tačiau atsiradus naujam dronų arsenalui šis pranašumas virsta silpnybe. Rusija neturi priemonių apsaugoti visą savo teritoriją“, – aiškino J. Coffey.
Tuo tarpu buvęs Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pabrėžė: „Šiuolaikinis karas yra resursų karas, o Ukraina yra Dovydas, bandantis rasti Galijoto silpnybes.“
Europos valstybės jau kurį laiką spaudė D. Trumpą griežtinti sankcijas Rusijai, bet savaitgalį JAV lyderis apsuko situaciją, paragindamas Europą nustoti pirkti rusišką naftą ir įvesti muitus Indijai bei Kinijai. Dabar Europos valstybių vadovai ieško sprendimo.
ES atsakas – naujas sankcijų Rusijai paketas.
Kaip rašo „Politico“, Europos Komisija trečiadienį turėjo paskelbti 19-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją, tačiau JAV prezidento Donaldo Trumpo spaudimas Europos Sąjungai mažinti priklausomybę nuo rusiškos naftos „įstūmė Briuselį į aklavietę, apsunkindamas procesą“.