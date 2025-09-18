Ekspertai: JAV priešininkai kursto sąmokslo teorijas išnaudodami Ch. Kirko nužudymą

Oficiali šių trijų šalių žiniasklaida paminėjo Ch. Kirką – artimą prezidento Donaldo Trumpo sąjungininką – 6 200 kartų nuo praėjusios savaitės, kai aktyvistas buvo nušautas per renginį Jutos universiteto miestelyje, pranešė dezinformaciją stebinti organizacija „NewsGuard“, remdamasi duomenimis, surinktais naudojantis socialinės žiniasklaidos analizės įrankiais.
Šis vertinimas pateiktas po to, kai balandžio mėnesį JAV panaikino pagrindinę vyriausybinę agentūrą, kuri stebėjo užsienio dezinformaciją, šį žingsnį pateisindamos siekiu išsaugoti „žodžio laisvę“, nors svarbiausi propagandos stebėsenos ekspertai reiškė susirūpinimą dėl JAV priešininkų dezinformacijos kampanijų pavojaus.
„NewsGuard“ ataskaitoje atkartoti neseni Jutos gubernatoriaus Spencerio Coxo žodžiai – jis praėjusią savaitę įspėjo, kad JAV priešininkai skleidžia dezinformaciją, susijusią su Ch. Kirko nužudymu, siekdami pakurstyti politinę įtampą.
„Matome, kad mūsų priešininkai nori smurto, – sakė S. Coxas. – Matome botų iš Rusijos, Kinijos, iš viso pasaulio, ir jie bando skleisti dezinformaciją ir skatinti smurtą.“
Krizių išnaudojimas
Daug dezinformacijos paskleidė Rusijos valstybinė žiniasklaida, kuri melagingai teigė, kad prie išpuolio prisidėjo Ukraina, ir bandė susieti Ch. Kirko nužudymą su jo nepritarimu Amerikos karinei pagalbai Kyjivui, sakė „NewsGuard“.
Bet nėra jokių įrodymų, kad Ukraina būtų susijusi su nužudymu.
JAV valdžios institucijos teigė, kad 22 metų JAV pilietis iš Jutos, vardu Tyleris Robinsonas, įtariamas šautuvu nušovęs Ch. Kirką nuo stogo. Jis buvo suimtas ir oficialiai apkaltintas žmogžudyste.
Irano valstybinė žiniasklaida nepagrįstai apkaltino Izraelį – seną Teherano priešą – organizavus nužudymą kaip kerštą už Ch. Kirko nepritarimą JAV kariniam smūgiui Iranui, sakoma „NewsGuard“ ataskaitoje.
Ji nužudymą įvardijo kaip Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ operaciją – tai nepagrįstas teiginys, kuris, pasak tyrėjų, atspindi ilgalaikę Teherano praktiką dėl didelių krizių kaltinti savo priešininką.
Tuo tarpu Kinijos žiniasklaida skleidė dezinformaciją apie T. Robinsoną, nepagrįstai teigdama, kad jis paaukojo pinigų D. Trumpo 2020 m. rinkimų kampanijai.
„Prokiniški komentatoriai išnaudojo Ch. Kirko nužudymą patyčioms iš JAV ir melagingos informacijos apie įtariamąjį skleidimui, vaizduojant Ameriką kaip giliai susiskaldžiusią“, – teigė „NewsGuard“.
Užsienio įtakos kampanijos dažnai išnaudoja JAV politines krizes, rinkimus ar stichines nelaimes įtampai kurstyti, sako dezinformacijos ekspertai.
Kai kurie tyrėjai įspėja, kad JAV gali būti prastai pasirengusios kovoti su augančia užsienio dezinformacijos grėsme.
Balandžio mėnesį valstybės sekretorius Marco Rubio uždarė Valstybės departamento Kovos su užsienio informacijos manipuliavimu ir trukdymu (R/FIMI) centrą – agentūrą, anksčiau vadintą Pasaulinio įsitraukimo centru (GEC), – kuris buvo atsakingas už užsienio veikėjų skleidžiamos dezinformacijos stebėjimą ir kovą su ja.
Praėjusią savaitę laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad Europos šalys gavo Valstybės departamento pranešimą, jog nutraukiami pernai prezidento Joe Bideno administracijos pasirašyti susitarimo memorandumai, kuriais buvo siekiama nustatyti vieningą požiūrį į kovą su dezinformacija, vykdomą užsienio šalių vyriausybių.
„Jungtinės Valstijos nutraukia visas ankstesnės administracijos sukurtas kovos su užsienio valstybių manipuliavimu informacija sistemas ir bet kokias susijusias priemones“, – trečiadienį pareiškė Valstybės departamentas, nieko nedetalizuodamas.