Izraelio finansų ministras Gazą pavadino „nekilnojamojo turto aukso kasykla“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmiau yra išsakęs mintį, kad pasibaigus Izraelio karui būtų galima perimti teritorijos kontrolę, palestiniečių gyventojus iškeldinti, o Gazos Ruožą paversti „Artimųjų Rytų Rivjera“.
Toks jo pasiūlymas sulaukė griežtos tarptautinės bendruomenės kritikos, tačiau B. Smotrichas tvirtai įsitikinęs, kad jis turėtų būti svarstomas.
„Ant D. Trumpo stalo guli profesionaliausių žmonių parengtas verslo planas“, – trečiadienį Tel Avive vykusioje nekilnojamojo turto konferencijoje paklaustas apie Gazos ateitį po karo pasakė B. Smotrichas.
B. Smotrichas paaiškino, kad plane numatyta, „kaip tai gali tapti nekilnojamojo turto aukso kasykla“, kuri padengtų Izraelio išlaidas. Jis pareiškė šiuo klausimu pradėjęs derybas su JAV.
Karas Izraeliui kainavo labai daug, pasakė jis ir pridūrė: „Aš taip pat kažko reikalauju“.
Dabar reikia priimti sprendimus, „kaip viską pasidalysime, kaip gausime procentus, pateikę Gazos Ruožo žemę rinkai“.
B. Smotricho teigimu, naujiems statybos projektams būdingas „griovimo etapas“ jau baigtas.
„Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, ruože žuvo daugiau nei 65 tūkst. palestiniečių.
„Dabar mums reikia statyti, o tai daug pigiau“, – atsakydamas į pašnekovo klausimą apie tai, „kur Gazos ruože turėtų būti įkurta pirmoji [Izraelio] gyvenvietė“, pasakė B. Smotrichas.
B. Smotrichas yra griežtas dviejų valstybių sambūviu grindžiamo sprendimo priešininkas ir ne kartą pasisakė už tai, kad palestiniečius Gazos Ruože turėtų pakeisti izraeliečiai.