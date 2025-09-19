Karas Ukrainoje. Donecko srityje – viena kruviniausių naktų per mėnesį: skaičiuojami žuvusieji, tarp aukų – ir vaikas

Jei Europa „atliks savo vaidmenį“ mažindama Rusijos pajamas iš naftos, karas Ukrainoje gali baigtis po 2–3 mėnesių. Apie tai prabilo JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas, pabrėždamas, kad Europos šalys turi imtis aktyvesnio vaidmens mažinant Rusijos pajamas iš naftos ir nutraukiant karą.
Jis pabrėžė, kad D. Trumpo administracija nenustatys papildomų muitų Kinijos prekėms, siekiant sustabdyti Kiniją nuo Rusijos naftos pirkimo, nebent Europos šalys nustatys didelius muitus Kinijai ir Indijai.
JAV prezidentas D. Trumpas kitą savaitę tikriausiai susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir vis dar tikisi tarpininkauti sudarant taikos susitarimą tarp Kyjivo ir Maskvos, pranešė valstybės sekretorius Marco Rubio.
D. Trumpas ne kartą grasino sankcijomis Rusijai, jei prezidentas Vladimiras Putinas nesileis į kompromisus. Tačiau jis to nevykdė, net Rusijai didinant atakas, taip nuvildamas Ukrainą.
Pats V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija neturi jėgų rengti naujų didelio masto puolimų, paminėdamas didelius karių nuostolius daugiau nei trejus su puse metų trunkančiame kare.
Abi šalys retai skelbia duomenis apie savo patirtus nuostolius, o ekspertai mano, kad tie, kurie ligi šiol buvo pateikti, yra gerokai per maži.
V. Zelenskio teigimu, šiais metais Rusija rengė operacijas keturiomis – Sumų, Novopavlivkos, Pokrovsko ir Zaporižios – kryptimis.
„Sumų operacija jau žlugo – Rusija patyrė didelių nuostolių, ypač gyvosios jėgos, ir perkėlė pajėgas į kitus frontus“, – rašė jis, pridurdamas, kad Ukrainos pajėgos juose padarė priešams dar daugiau nuostolių.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina tikisi netrukus gauti raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“ ir HIMARS. Pasak jo, pagal naują NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) mechanizmą Kyjivas iš partnerių jau gavo pagalbos už daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių.
