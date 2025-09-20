Estija atmeta Rusijos paneigimą pažeidus oro erdvę

Estijos gynybos ministerija paskelbė nuotraukas, kuriose matyti trijų MiG-31 karinių lėktuvų skrydžio maršrutai penktadienį.
Ataskaitoje nurodoma, kad lėktuvai neskrido siauru tarptautiniu koridoriumi virš Suomijos įlankos, bet skrido apie 10 kilometrų gilyn į Estijos oro erdvę, tiesia linija palei Baltijos jūros pakrantę.
Kariniai lėktuvai galiausiai buvo išlydėti iš oro erdvės Italijos NATO naikintuvų. NATO oro erdvės pažeidimas truko apie 12 minučių.
Maskva teigia nepadariusi nieko blogo
Maskva vėliau neigė atsakomybę, o valstybinė naujienų agentūra TASS citavo gynybos ministerijos pareiškimą, kad „skrydis buvo vykdomas griežtai laikantis tarptautinių oro erdvės taisyklių, nepažeidžiant kitų valstybių sienų“.
Tačiau šį incidentą, įvykusį praėjus savaitei po to, kai virš Lenkijos oro erdvės buvo numušti Rusijos dronai, penktadienį pasmerkė NATO ir ES lyderiai.
Aljanso atstovas šeštadienį DPA pranešė, kad NATO šalys planuoja susitikti kitą savaitę ir aptarti incidentą po to, kai Estija paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4 straipsnį.
NATO 4 straipsnis numato sąjungininkų derybas, jei viena iš narių mano, kad kyla grėsmė jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.
Penktadienį Lenkija taip pat pranešė, kad du žemai skrendantys Rusijos naikintuvai artėjo prie Lenkijos gręžimo platformos Baltijos jūroje ir pažeidė saugumo zoną.
Atsižvelgdama į Rusijos įsibrovimus, NATO laikinai planuoja panaudoti Turkijos žvalgybos sistemą.
Remiantis DPA gauta informacija, mokymai, kaip veikia sistema bus organizuojami kartu su Ukraina. Tikslas –pirminius mokymus pradėti jau kitą savaitę.
Lenkija ir Rumunija, patirianti vis daugiau Rusijos karinių dronų įsibrovimų, bus aprūpintos Turkijos daugiaspektrinio optinio taikiklio (MEROPS) oro stebėjimo sistema ir apmokytos ją naudoti.
Sistema gali būti montuojama ant sraigtasparnių ir dronų ir yra pajėgi aptikti priešiškas sistemas per debesis ir dulkes.
EstijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)oro erdvės pažeidimas
Rodyti daugiau žymių