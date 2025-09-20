Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Po „beprecedentiškai įžūlaus“ Rusijos poelgio Estijoje – perspėjimas, ko tuo iš tiesų siekia Kremlius

2025 m. rugsėjo 20 d. 13:58
Rugsėjo 19 d. agresorės Rusijos įvykdytas naujas Estijos oro erdvės pažeidimas rodo, kad Maskva bando įvertinti NATO pajėgumus ir atsaką į juos, siekdama pritaikyti šią patirtį galimuose ateities konfliktuose su Aljansu, teigiama Karo tyrimų instituto (ISW) pranešime, rašo nv.ua.
Analitikai analizavo incidentą, kurio metu trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį virš Suomijos įlankos netoli Vaindlo salos, esančios maždaug už 81 km į pietryčius nuo Helsinkio, 12 minučių skraidė Estijos oro erdvėje.
Dėl šio incidento NATO, vykdydama misiją „Eastern Watch“, į pagalbą pasitelkė Estijoje dislokuotus Italijos naikintuvus F-35, taip pat orlaivius iš Švedijos ir Suomijos. Estijos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad Rusijos naikintuvai MiG-31 prasiskverbė į maždaug 10 km gylį.
Tai jau ketvirtas kartas, kai Rusija 2025 m. pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau trijų naikintuvų, galinčių nešti aerobalistines raketas „Kinzhal“, skrydis yra „beprecedentiškai įžūlus“. Anksčiau Rusijos kariniai orlaiviai pažeidė Estijos oro erdvę netoli Vaindlo salos birželio 2 d. ir rugsėjo 7 d.
„ISW ir toliau mano, kad Rusija bando įvertinti NATO pajėgumus ir atsaką į įvairius oro įsiveržimus, tikėdamasi išmoktas pamokas pritaikyti galimuose ateities konfliktuose prieš Aljansą“, – sakoma Karo studijų instituto pareiškime.
Analitikai taip pat pažymėjo, kad Kremlius atmeta kitų valstybių oro erdvės pažeidimus. Konkrečiai Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė apie „ nepaaiškinamas aplinkybes“ dėl daugiau kaip 20 bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkiją rugsėjo 10 d. ir apkaltino Vakarus „nesuinteresuotumu“ sužinoti incidento detales.
ISW pažymi, kad informacijos apie kitų šalių oro erdvės pažeidimus neigimas yra nuosekli Kremliaus politika.
Rugsėjo 19 d., po to, kai Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europa „ryžtingai atsakys į bet kokią Rusijos provokaciją“. NATO atstovė spaudai Allison Gar rašė, kad NATO „ nedelsdama sureagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“.
Estijos Ministras Pirmininkas Kristenas Michalas pranešė, kad šalis pradeda konsultacijas su sąjungininkais pagal NATO 4-ąjį straipsnį.
Agresorės Rusijos gynybos ministerija lėktuvų priartėjimą prie Estijos pavadino „planiniu skrydžiu“ virš Baltijos jūros. Teigiama, kad naikintuvai skrido iš Karelijos į Kaliningrado sritį ir „nepažeidė valstybės sienų“.
Parengta pagal nv.ua inf.
RusijaEstijaitalų naikintuvai
Rodyti daugiau žymių

