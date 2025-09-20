NATO rengs konsultacijas pagal 4 sutarties straipsnį dėl incidento Estijoje

Konsultacijos vyks pagal NATO sutarties 4 straipsnį, sakė jis, nenurodydamas tikslios susitikimo datos.
NATO sutarties 4 straipsnyje numatyta, kad sąjungininkės gali rengti konsultacijas, jei kuri nors narė mano, kad kyla grėsmė jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.
Estija paprašė surengti konsultacijas po to, kai penktadienio rytą jos oro erdvę pažeidė trys Rusijos naikintuvai MIG-31.
Rusija paneigė Estijos kaltinimus, teigdama, kad ji nepažeidė jokių sienų.
Lenkija penktadienį taip pat pranešė, kad du Rusijos naikintuvai nedideliame aukštyje priartėjo prie jai priklausančios gręžimo platformos Baltijos jūroje ir pažeidė saugumo zoną.
EstijaNATO naikintuvaiNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
