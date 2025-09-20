Naujausia žinia apie incidentą Estijoje: Rusijos lėktuvai nepaisė NATO pilotų signalų

12 minučių trukęs įsiveržimas buvo paskutinis Aljanso gebėjimo reaguoti į Rusijos oro grėsmes išbandymas po to, kai rugsėjo 10 d. į Lenkijos oro erdvę įskrido apie 20 Rusijos dronų.
Rusijos gynybos ministerija šeštadienį neigė, kad jos orlaiviai skrido į Estijos oro erdvę, Talinui pranešus apie tris naikintuvus, kurie penktadienį įskrido į jos teritoriją be leidimo.
Estijos pareigūnai paneigimą atmetė sakydami, kad pažeidimą patvirtino radaras ir vizualinis kontaktas, ir teigė, kad tai gali būti taktika atitraukti Vakarų išteklius nuo Ukrainos.
Rusijos naikintuvai MIG-31 į Estijos oro erdvę penktadienį įskriejo nuo 9.58 iki 10.10 val. vietos laiku Vaindloo rajone, nedidelėje Suomių įlankoje Baltijos jūroje esančioje saloje, pranešė Estijos kariuomenė. Ministerijos pranešime teigiama, kad tai jau ketvirtas Rusijos oro erdvės pažeidimas šiais metais.
Vis dar „reikia patvirtinti“, nesvarbu, ar sienos pažeidimas buvo tyčinis, ar ne, „The Associated Press“ sakė Estijos karinės žvalgybos centro vadas pulkininkas Antsas Kiviselgas. Nepaisant to, anot jo, Rusijos lėktuvai „turėjo žinoti, kad yra (Estijos) oro erdvėje“.
A. Kiviselgas sakė, kad rusų pilotai nekėlė „karinės grėsmės“.
Tačiau nors jie pripažino italų pilotų, skraidančių naikintuvais F-35, ryšį, jie, matyt, nepaisė ir „iš tikrųjų nesekė ženklų“, iš dalies dėl to jie taip ilgai buvo Estijos oro erdvėje, pridūrė jis.
„Kodėl jie to nepadarė, tai klausimas Rusijos pilotams“, – sakė A. Kiviselgas.