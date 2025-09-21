B. Netanjahu vakarų šalių vadovams pareiškė: Palestinos valstybės nebus

„Turiu aiškią žinią vadovams, pripažinusiems Palestinos valstybę po siaubingų spalio 7 d. žudynių: jūs suteikiate didžiulį atlygį terorizmui, – sakė jis. – Turiu jums dar vieną žinią: to nebus. Į vakarus nuo Jordano upės Palestinos valstybė nebus įkurta“.
Jis taip pat pažadėjo plėsti žydų gyvenvietes okupuotame Vakarų Krante.
„Jau daugelį metų aš trukdau sukurti šią teroro valstybę, nepaisant didžiulio spaudimo tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu“, – sakė jis savo pareiškime.
„Mes tai darėme ryžtingai ir politiškai išmintingai. Be to, mes padvigubinome žydų gyvenviečių kiekį Judėjoje ir Samarijoje ir toliau eisime šiuo keliu“, – sakė jis, vadindamas Vakarų Krantą biblijiniu vardu.