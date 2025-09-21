Karas Ukrainoje. „Bloomberg“: V. Putinas po susitikimo su D. Trumpu nusprendė griežčiau pulti Ukrainą

Ukraina turės susitaikyti su realybe, kad Rusija jau yra okupavusi didžiąją dalį Donbaso, tačiau tai nereiškia teisinio Rusijos suvereniteto šiose teritorijose pripažinimo. Tai pareiškė JAV specialusis prezidento pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas interviu „The Telegraph“.
Jis pabrėžė, kad „Trumpas neparduoda Ukrainos žemės“ ir kad Kyjivas turi paskutinį žodį teritoriniais klausimais. Tačiau K. Kelloggas ragino „realizmą“.
„Donecko sritis yra užimta 65 proc.. Luhansko sritis yra 98 proc. Turite susitaikyti su realybe. De facto nereiškia de jure“, – pareiškė D. Trumpo specialusis atstovas.
Šiame kontekste jis nurodė trijų Baltijos šalių, kurias SSRS okupavo 1940 m., pavyzdį. JAV teisiškai jų nepripažino Sovietų Sąjungos dalimi, tačiau „de facto jos buvo SSRS dalis“.
„Čia tas pats“, – pasakė K. Kelloggas.
Komentuodamas D. Trumpo nenorą įvesti griežtas sankcijas Rusijai, nepaisant kelių ultimatumų su praleistais terminais, K. Kelloggas susiklosčiusią situaciją siejo su JAV prezidento ketinimu „suteikti diplomatijai visas galimybes“. Kalbant apie Rusijos nelankstumą, K. Kelloggas mano, kad problema yra ta, kad Vladimiras Putinas nesupranta tikrosios padėties.
Kitą savaitę įvyks JAV prezidento ir Ukrainos lyderio V. Zelenskio susitikimas.
Ukrainos prezidentas teigė, kad per kitą savaitę Niujorke numatytą susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu jis tikisi gauti patvirtinimą dėl pažadėtų saugumo garantijų. Jis apie tai kalbėjo per susitikimą su žurnalistais.
„Mes parengėme pagrindą saugumo garantijoms, kurias Europa yra pasirengusi priimti, atsižvelgiant į tai, kad jose dalyvaus Jungtinės Amerikos Valstijos. Turėjome daug diskusijų ir dialogų įvairiais lygmenimis, taip pat ir mūsų kariuomenės bei generalinių štabų vadovybės diskusijas su europiečiais ir amerikiečiais. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas susitiko su JAV prezidentu, ir buvo sutarta, kad atitinkamus klausimus aptarsime dvišaliame susitikime [su Donaldu Trumpu] Niujorke“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad „nori pats gauti šiuos signalus, kaip arti esame supratimo, kad visi partneriai suteiks mums reikalingas saugumo garantijas“.
UkrainaRusijaVladimiras Putinas
