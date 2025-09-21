Po Estijos oro erdvės pažeidimo – diskusijos NATO viduje: ekspertų nuomonės išsiskiria

Maskva teigė, kad tai buvo „suplanuota misija“ į Kaliningradą. Tačiau lėktuvų atsakikliai buvo išjungti, o pilotai nereagavo į Estijos kontrolierių prašymus.
Diskusijos NATO viduje
Incidentas sukėlė diskusijas apie būtinybę keisti kovos veiksmų taisykles. Pasak oro pajėgų maršalo Grego Bagwello, buvusio aukšto rango RAF vado, „bus sunku tai apibrėžti kaip priešišką veiksmą – ir V. Putinas tai žino“. Jis mano, kad Aljansas turi nubrėžti ribą tarp „priešiško veiksmo“ ir „priešiškų ketinimų“.
Kristenas Michalas pabrėžė, kad Estijoje dislokuoti Italijos naikintuvai F-35 yra pasirengę numušti Rusijos lėktuvus, jei gautų įsakymą, ir paragino NATO kariuomenės vadovus jau kitą savaitę aptarti taisyklių pakeitimą.
Buvęs Didžiosios Britanijos karinis atašė Maskvoje Johnas Foremanas perspėjo dėl eskalacijos:
„Mums nenaudinga, kad šios įprastos Rusijos provokacijos peraugtų į ginkluotą susidūrimą... Ramesnės galvos laimėjo, jos turi laimėti ir vėl.“
Tačiau kiti ekspertai sako, kad pernelyg švelnus atsakas gali pakirsti pasitikėjimą aljansu. „Pilka zona nustoja būti pilka, kai tampa juoda ir balta“, – sakė A. Bagvelas, užsimindamas apie galimybę ateityje numušti Rusijos lėktuvus.
Kontekstas ir rizika
Šis incidentas buvo ketvirtas šiais metais Rusijos orlaivių padarytas Estijos oro erdvės pažeidimas. Jis įvyko vykstant NATO operacijai „Eastern Sentinel“, kurios metu Aljansas sustiprino patruliavimą virš Rytų Europos.
ES vadovai taip pat ragina laikytis griežtesnės pozicijos. Buvusi Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas rašė:
„V. Putinas tikrina Vakarų ryžtą. Mes neturime rodyti silpnumo.“
Analitikai primena, kad panaši situacija jau yra buvusi: 2015 m. Turkija numušė jos sieną pažeidusį Rusijos bombonešį. Tuomet žuvo vienas pilotas, tačiau konfliktas neperaugo į plataus masto eskalaciją.
Šią savaitę Belgijoje vyksiančiame vadų susitikime NATO planuoja svarstyti savo jėgos panaudojimo taisyklių pakeitimus. Naujas „priešiškų ketinimų“ apibrėžimas bus pagrindinis klausimas, tačiau diplomatai sako, kad daugelis Aljanso narių ragina būti atsargiems, ypač atsižvelgiant į D. Trumpo administracijos nenorą eskaluoti situaciją.
