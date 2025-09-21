Ukrainos strategija duoda vaisių: tai gali tapti koziriu derybose

Smūgiai naftos perdirbimo gamykloms
Vasarą Ukrainos tolimojo nuotolio bepiločiai lėktuvai atakavo daugiau kaip dešimt naftos perdirbimo gamyklų įvairiuose Rusijos regionuose. Remiantis pranešimais, rugpjūčio mėn. buvo sustabdyta apie 17 % Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų – apie 1,1 mln. barelių per dieną.
Buvo smogta Riazanės ir Novokuibiševo gamykloms, sustabdant pagrindinius distiliavimo įrenginius, o šalies pietuose esanti Volgogrado gamykla visiškai nustojo veikti. Į daugelį įrenginių buvo taikytasi kelis kartus.
Ukraina naudoja nuosavus smogiamuosius bepiločius orlaivius „Lyuty“, modernizuotus iki daugiau kaip 2 000 km nuotolio ir turinčius dirbtinio intelekto sistemas. Tai leidžia jai veikti nepriklausomai nuo užsienio partnerių ir įveikti Rusijos elektroninės kovos (EW) pajėgumus.
Ekonominis poveikis
Dėl atakų Rusijoje atsirado degalų trūkumas ir rekordinės benzino kainos, todėl Maskva buvo priversta apriboti eksportą, dėl to nukentėjo pajamos iš naftos ir užsienio klientai buvo priversti ieškoti alternatyvių tiekėjų.
Tuo pat metu Kremlius išleidžia daug lėšų pažeistiems objektams remontuoti ir jų gynybai stiprinti, nukreipdamas išteklius nuo karinių poreikių.
Nepaisant didžiulių išlaidų vasaros puolimui, Rusijos pajėgos pasiekė minimalių rezultatų, patyrė didelių įrangos ir personalo nuostolių. Ukrainiečių bepilotės skraidyklės naikina šarvuotąją techniką, o įtvirtintos ukrainiečių pozicijos ir upių linijos riboja jų judėjimą į priekį.
Rusijos raketų ir dronų kampanijos taip pat nedavė jokio proveržio: modernizuoti rusų dronai tapo brangesni, tačiau juos ir toliau masiškai numuša Ukrainos priešlėktuvinė gynyba.
Derybų perspektyvos
Analitikai mano, kad Rusiją finansiškai alinanti padėtis stiprina Ukrainos pozicijas. Kremliaus pajamos mažėja, o karo išlaidos tik didėja.
„Tikėtina, kad tokia padėtis privers Rusijos vadovus grįžti prie derybų stalo dėl didėjančio nepasitenkinimo šalies viduje kartu su tarptautiniu spaudimu. Jei Ukrainai pavyks išlaikyti šią iniciatyvą, kuri kenkia Rusijos karinei galiai ir ekonominiam stabilumui, į šias derybas ji žengs turėdama kozirį, – rašoma leidinyje.