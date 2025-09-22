Karas Ukrainoje. Iš ISW ekspertų – žinia apie naują Rusijos rezervą: ką tai reiškia?

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atmetimo Rusijos reikalavimams dėl Rytų Ukrainos nusprendė tęsti karinę eskalaciją, įskaitant smūgius Ukrainos energetikos ir kitai infrastruktūrai, skelbia „Bloomberg“ šaltiniai, kurie artimi Kremliui.
„V. Putinas padarė išvadą, kad karinė eskalacija yra geriausias būdas priversti Ukrainą derėtis jo sąlygomis ir kad D.Trumpas greičiausiai nesiims jokių reikšmingų veiksmų, kad sustiprintų Kyjivo gynybą“, – teigiama ataskaitoje.
V. Putinas ketina toliau atakuoti Ukrainos energetikos tinklą ir kitą infrastruktūrą.
Jie teigė, kad derybos Aliaskoje įtikino V. Putiną, jog D. Trumpas nesidomi kišimusi į konfliktą.
Ankoridže V. Putinas pasiūlė paliaubas ir kontakto linijos Pietų Ukrainoje įšaldymą, jei Kyjivas sutiktų perleisti neokupuotas Donecko ir Luhansko sričių teritorijas. Jis taip pat anksčiau reikalavo, kad Ukraina apribotų savo ginkluotųjų pajėgų dydį ir atsisakytų tikslo prisijungti prie NATO.
Ukraina atmetė šias sąlygas, ir V. Putinas mano, kad tai pateisina jo eskalaciją.
Kremlius eskaluoja situaciją ir su NATO šalimis, kai į Lenkiją įskrido keliolika dronų, o vėliau Estijos oro erdvė buvo pažeista trijų Rusijos naikintuvų.
Rusijai pakartotinai pažeidus oro erdvę, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino stiprinti Europos savarankiškumą saugumo klausimais.
Interviu keliems laikraščiams, įskaitant Vokietijos „Welt am Sonntag“, ji sakė: „Incidentai, ypač Lenkijoje, yra labai rimti. NATO turi likti mūsų kolektyvinė gynybos pagrindas. Tačiau mums reikia ir daug stipresnio Europos ramsčio. Europa turi tapti savarankiškesnė ir labiau nepriklausoma saugumo klausimais“.
Praėjusią savaitę rusų dronai pažeidė ES ir NATO šalies Lenkijos oro erdvę. Penktadienį į Estijos oro erdvę įskrido Rusijos naikintuvai. U. von der Leyen pabrėžė, kad ES turi darbotvarkę savo gynybos pajėgumams stiprinti ir paminėjo baltąją knygą „Europos gynyba – pasirengimas 2030“.
„Mes užversime savo pajėgumų spragas. Mes paspartinsime procedūras. Mobilizuosime iki 800 mlrd. eurų gynybai. Saugosime kiekvieną Europos sienų centimetrą“, – pabrėžė Komisijos vadovė.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVRusija
Rodyti daugiau žymių