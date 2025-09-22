Su popiežiumi susitikęs Steinmeieris: pontifikas gali būti svarbus tarpininkas sprendžiant krizes

Pasaulyje yra tik nedaug didžių asmenybių, kurios turėtų tokią įtaką konfliktų šalims, sakė F. W. Steinmeieris po savo privačios audiencijos Vatikane. „Negalime atsisakyti, jei popiežius ir Vatikanas siūlo savo pagalbą“, – pabrėžė prezidentas.
Popiežius Leonas XIV vasarą keliskart sakė esantis pasirengęs Vatikane derybų priimti Rusijos ir Ukrainos atstovus. Jis taip pat asmeniškai susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Anot F. W. Steinmeierio, jis padrąsinęs popiežių neatsisakyti šio vaidmens. „Manau, neturėtume abejoti, kad pontifikas pasirengęs pasinaudoti savo įtaka, tačiau jis sutinka, kad Rusija iki šiol nerodė ir dabar nerodo pasirengimo derėtis“, – kalbėjo prezidentas.
Tai buvo pirmasis F. W. Steinmeierio asmeninis susitikimas su 1,4 mlrd. katalikų vadovu nuo tada, kai šis gegužę buvo išrinktas popiežiumi. Pats F. W. Steinmeieris yra protestantas. Jis su Leonu XIV kalbėjo ir apie mažėjantį Katalikų bažnyčios narių skaičių.
F. W. Steinmeieris pakvietė pontifiką apsilankyti Vokietijoje.
Frankas Walteris SteinmeierisPopiežius Leonas XIVVokietija
