NATO įspėjo Rusiją: eskalacinio pobūdžio oro erdvės pažeidimai privalo liautis

NATO nariai susitiko konsultacijoms Briuselyje po to, kai praėjusią savaitę trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę, o anksčiau šį mėnesį didelis kiekis rusų dronų įsiveržė į Lenkijos oro erdvę. Į savo erdvę įskridusį rusų droną šį mėnesį taip pat užregistravo Rumunija.
„Visa atsakomybė už šiuos veiksmus, kurie eskaluoja konfliktą, gali lemti apsiskaičiavimą ir kelia pavojų gyvybėms, tenka Rusijai. Jie privalo liautis“, – teigiama po susitikimo paskelbtame 32 NATO valstybių narių pareiškime.
„Rusija neturėtų abejoti: NATO ir sąjungininkai, laikydamiesi tarptautinės teisės, panaudos visas būtinas karines ir nekarines priemones, kad apsigintų ir atgrasytų visas grėsmes iš visų pusių.
Mes ir toliau reaguosime savo pasirinktu būdu, laiku ir srityje. Mūsų įsipareigojimas pagal 5-ąjį straipsnį yra tvirtas“, – priduriama bendrame pareiškime.
Pagal aljanso sutarties 5-ąjį straipsnį NATO narės, kurios patiria ginkluotą puolimą, gali prašyti kitų narių karinės pagalbos.
