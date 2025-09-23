Po klausimo apie karą Ukrainoje – netikėtas D. Trumpo atsakymas

„Manau, kad Ukraina, turėdama Europos Sąjungos paramą, yra pajėgi kovoti ir atgauti visą Ukrainą jos originalioje formoje“, – rašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“ po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke.
Su laiku, kantrybe ir finansine parama, ypač – NATO, pirminės sienos, buvusios karo pradžioje, yra įmanomas variantas, pažymėjo D. Trumpas.
Tai yra jo pozicijos pokytis. D. Trumpas praėjusiomis savaitėmis kalbėdamas apie karo pabaigą minėdavo galimą Ukrainos teritorijų atidavimą. V. Zelenskis tokią galimybę visad atmetė. Rusija tuo tarpu reikalavo, kad Ukraina pripažintų teritorijų praradimą.
D. Trumpas teigė, kad jo pozicija pasikeitė, kai jis susipažino su Ukrainos ir Rusijos karine ir ekonomine padėtimi ir ją visiškai suprato.
JAV toliau tieks ginklus NATO, su kuriais Aljanso partneriai gali daryti „ką nori“, įraše teigė D. Trumpas.
JAV pastaruoju metu netiekė ginklų Ukrainai iš savo atsargų, tačiau sudarė galimybes Europos NATO šalims pirkti ginklus JAV ir perduoti juos Kyjivui.
Pranešime D. Trumpas taip pat griežtai sukritikavo Rusiją. Šalis trejus metus kariauja „betikslį karą“, kurį „tikra karinė galia“ būtų laimėjusi per savaitę, teigė jis.
Prieš tai D. Trumpas susitikime su V. Zelenskiu JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke pareiškė, kad NATO šalys turėtų numušinėti jų oro erdvę pažeidžiančius Rusijos lėktuvus.
„Taip“, – atsakė D. Trumpas į žurnalisto klausimą, ar NATO šalys turėtų numušinėti Rusijos orlaivius, jei jie įskrenda į jų oro erdvę, po pastaruoju metu užfiksuotų kelių atvejų, kai Rusijos naikintuvai ir bepiločiai orlaiviai pažeidė NATO šalių oro erdvę.
Pastaruoju metu keliskart kilo pavojingų situacijų ES ir NATO valstybių oro erdvėje – Lenkijoje, Rumunijoje ir Estijoje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)karas UkrainojeKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių