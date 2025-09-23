Po serijos susimovimų – Rusijos generolo atleidimas: kas slypi už V. Putino bausmės

Apie 61-erių buvusį Šiaurės grupės pajėgų ir Leningrado karinės srities (LMD) vado atleidimą savaitgalį ėmė skelbti keletas Rusijos leidinių.
Iš pradžių rusiškas RBK paskelbė, kad šaltinių žiniomis, A.Lapinas buvo atleistas. Netrukus vietinis Tatarstano respublikos leidinys pranešė, kad A.Lapinas vadovaus Tatarstano respublikos vadovo Rustemo Minnichanovo asistentu, tačiau Kremlius kol kas nėra patvirtinęs tokios pozicijos.
Rusijos verslo leidinys „Vedemosti“ nurodė, kad asistento pareigas A.Lapinas gali pradėti eiti nuo kitos savaitės, o jo veikimo srities bus susijusi su pagal sutartis dirbančio karinio personalo pritraukimu ir apsisaugojimo nuo potencialių Ukrainos smūgių klausimai.
Kaip nurodė ISW analitikai, Tatarstano respublika yra pagrindinė bazė, Rusijos gynybos ministerijos Afrikos padaliniui. Čia taip pat veikia Alabugos specialioji ekonominė zona, kur gaminami rusiški dronai.
Ekspertai pridūrė, kad A.Lapinas 2022 metais per Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą startą vadovavo Rusijos centrinės grupės sausumos pajėgoms. Po metų jis buvo perkeltas į kitą poziciją – vadovavo Rusijos sausumos pajėgų štabui.
2024-aisiais tapo Leningrado karinės srities (LMD) ir Šiaurės pajėgų grupės vadu.
2025 metų rugpjūtį Rusija patvirtino, kad A.Lapiną keičia Rusijos sausumos pajėgų pulkininkas generolas Jevgenijus Nikiforovas.
„A.Lapinas per visą karo Ukrainoje eigą įrodė, kad yra nekompetentingas karininkas, bet Kremliaus bausmė jam veikiau yra dabar vykstančių atpirkimo ožių gaudynėse, kai dėl nesugebėjimo atremti Ukrainos įsiveržimo į Kursko sritį, baudžiami aukšto rango vadai“, – situaciją aiškino ISW analitikai.
Jie pabrėžė, kad Vladimiras Putinas įprastai nėra linkęs greitai atleisti karininkų, nors šie ir rodo trūkumus, o dažniau renkasi jų perkėlimą į kitą vietą.
Tačiau pabrėžiama, kad A.Lapino visiškas patraukimas iš kariuomenės – iškalbinga detalė.
„A.Lapinas per visą karo laikotarpį sulaukė kritikos dėl savo kaip vado klaidų“, – nurodė understandingwar.org.
Analitikai priminė, kad kai 2022 metais A.Lapinas vadovavo Rusijos centrinėms pajėgoms, Ukraina Charkivo srityje įvykdė kontrataką, kuri privertė Rusiją atsitraukti nuo Lymano.
A.Lapinui kritiką tada aštriai reiškė Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas ir „Wagner“ samdinių grupės tuometinis vadas Jevgenijus Prigožinas.
Kai Ukrainos pajėgos surengė įsiveržė į Kursko sritį 2024-ųjų rugpjūtį, ten veikiančioms Šiaurės grupės pajėgoms vadovavo būtent A.Lapinas.
Jam taip pat nepavyko įtvirtinti vadinamųjų buferinių zonų šiaurinėje Charkivo srityje ir Sumų apskrityje.
Tačiau ISW ekspertai pabrėžia – A.Lapino atleidimas veikiausiai yra labiau susijęs su didesniu bausmių vadams sąrašu.
„Rusijos valdžia suėmė ir nuteisė keletą aukšto rango regionų personalų atstovų Kursko, Briansko ir Belgorodo srityse. Kremlius, be abejo, nenubaudė Lapino už daugybę operacinių nesėkmių Ukrainoje, tačiau greičiausiai nusprendžia jį bausti dabar už nesugebėjimą apsaugoti Rusijos teritorijos“, – teigė understandingwar.org.
