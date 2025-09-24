V. Putino patikėtinis S. Lavrovas atvyko į Niujorką

Apie S.Lavrovo atvykimą paskelbė Rusijos valdoma žiniasklaida. Netrukus žinia pasklido ir JAV bei Ukrainos žiniasklaidos priemonėse.
Į savaitę trunkantį kasmetinį JT susitikimą yra atvykęs ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Niujorke yra suplanuotas S.Lavrovo bei JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio susitikimas. Šis įrašytas į M.Rubio kalendorių.
JAV per pastaruosius mėnesius suintensyvino bandymus sutarti dėl taikos Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau tai darė nesėkmingai.
Rugpjūčio 15 dieną Aliaskoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas netgi susitiko su Vladimiru Putinu, tačiau šis susitikimas irgi nedavė vaisių, nes Rusija nesumažino savo pastangų kare.
Rusijos žiniasklaida nurodė, kad S.Lavrovo skrydis truko beveik 12 valandų, nes lėktuvas negalėjo skristi virš daugybės valstybių.
Ukrainos sąjungininkės yra uždraudusios Rusijos orlaiviams įskristo į savo oro erdvę. Tarp jų – ne tik ES šalys, bet ir Kanada.
Antradienį JAV V.Zelenskis susitiko su D.Trumpu.
Čia nuskambėjo ir gerokai pasikeitusi D.Trumpo pozicija, kuri pasidarė palanki Ukrainai.
„Sužinojęs ir visiškai supratęs Ukrainos ir Rusijos karinę ir ekonominę situaciją, pamatęs, kokias ekonomines problemas tai sukelia Rusijoje, manau, kad Ukraina su ES palaikymu yra pozicijoje kovoti ir atsikovoti visą Ukrainą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ skelbė D.Trumpas.
Tą pačią dieną V.Zelenskis žurnalistams nurodė, kad D.Trumpas dabar gerokai labiau pasitiki Kyjivu.
„Po truputėlį D.Trumpas suprato, kad V.Putinas dalinasi informacija, kuri yra toli nuo tiesos, kas vyksta karo lauke. Dabar jis manimi pasitiki gerokai labiau dėl mūsų žvalgybos informacijos, kuria dalinamės su partneriais“, – teigė V.Zelenskis.
Parengta pagal „Kyiv Independent“ informaciją.
Sergejus Lavrovaskaras UkrainojeMarco Rubio
