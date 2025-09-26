Prabilo apie dar vieną rusų provokaciją: Baltijos jūra vėl atsidūrė dėmesio centre

Apie įvykį B. Pistoriusas kalbėjo Bundestago biudžeto debatuose. Pasak jo, praėjusios savaitės pabaigoje Rusijos lėktuvai tyčia praskrido virš vokiečių karo laivo Baltijos jūroje.
Kaip rašo „Der Spiegel“, incidento metu Rusijos žvalgybiniai lėktuvai du kartus praskrido virš fregatos „Hamburg“, kuri dalyvavo NATO pratybose „Neptune Strike“. Bundesvero šaltiniai nurodė, kad rugsėjo 19 ir 20 dienomis rusų orlaiviai skrido itin žemai – mažiau nei 100 metrų aukštyje.
Be to, pranešama, kad Rusijos pilotai ignoravo jiems siunčiamus radijo pranešimus. Tai buvo traktuojama kaip tyčinė provokacija.
Pasak B. Pistoriaus, stiprėjantis Rusijos brutalumas Ukrainoje įrodo, kad V. Putinui nerūpi taika. Ministro teigimu, tai patvirtina ir pastarųjų dienų įvykiai NATO šalyse.
„Rusijos dronai ir kariniai lėktuvai gilumoje Lenkijos ir Estijos oro erdvėje bei skrydis virš vokiečių fregatos Baltijos jūroje per kelias dienas parodė, kad Rusija vis dažniau ir intensyviau tikrina NATO ribas“, – pabrėžė B. Pistoriusas.
Jis pridūrė, kad „V. Putinas nori išprovokuoti mus ir kitas Aljanso šalis, taip pat, matyt, identifikuoti, paviešinti ir išnaudoti NATO silpnąsias vietas“.
„Tačiau jis ir šį kartą apsiriko – sąjungininkai reaguoja aiškiai, vieningai ir ryžtingai, kartu išlaikydami taip reikalingą šiuo metu blaivų protą“, – pabrėžė B. Pistoriusas.
Anot jo, į Rusijos provokacijas būtina reaguoti ryžtingai, tačiau vengti perdėto panikos kėlimo.
Borisas PistoriusasVokietijaBundestagas
