PasaulisKonfliktai ir saugumas

Rusai grasinimų nepaiso: NATO naikintuvai turėjo skubėti į Latviją

2025 m. rugsėjo 26 d. 14:04
Gynybos aljanso teigimu, šią savaitę, reaguojant į virš Baltijos jūros pastebėtus Rusijos naikintuvus, vėl buvo pakelti NATO naikintuvai.
Vengrijos naikintuvai buvo dislokuoti tam, kad identifikuotų ir lydėtų penkis karinius orlaivius netoli NATO oro erdvės prie Latvijos krantų, ketvirtadienį vėlai vakare pranešė atsakingas NATO sąjungininkių oro pajėgų štabas.
Aptiktą orlaivių grupę sudarė trys MiG-31 naikintuvai, Suchoj Su-30 ir Suchoj Su-35, kurie „nesilaikė tarptautinių skrydžių saugos taisyklių“, oro pajėgų štabas rašė platformoje „Facebook“.
Latvijos gynybos ministras Andris Sprūds sakė, kad šis perėmimas parodė sustiprintą ir iniciatyvią NATO poziciją. Sąjungininkių padidėjusį susirūpinimą oro erdvės apsauga sukėlė pastaruoju metu rusų aktyviai vykdyti aljanso oro erdvės pažeidimai.
RusijaBaltijos jūraNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
