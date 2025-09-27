A. Lukašenka užsigeidė naujos atominės elektrinės: gavo V. Putino palaiminimą

Aliaksandras Lukašenka idėją išdėstė per derybas Kremliuje su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu. Susitikimas, anot pranešimų, vyko Maskvoje.
„Jei bus priimtas sprendimas, mes tuojau pat pradėsime statyti naują energijos bloką arba net naują elektrinę – jeigu vakarų Rusijoje ar „išlaisvintose teritorijose“ reikės elektros“, – pabrėžė A. Lukašenka.
Jis naudojo Maskvos terminus kalbėdamas apie okupuotas Ukrainos dalis.
V. Putinas atsikirto, kad „finansavimas apskritai ne problema“.
„Jei bus vartotojas, kuris ims elektrą ir mokės tarifą, tai visai ne klausimas“, – patikino V. Putinas.
Baltarusija išlieka artima Maskvos sąjungininke ir remia karą prieš Ukrainą, įskaitant savo teritorijos suteikimą invazijai 2022 m. Rusijos okupantams. V. Putinas su A. Lukašenka susitinka dažniau nei su bet kuriuo kitu užsienio lyderiu, praneša „Reuters“.
Turi naują pasiūlymą
A. Lukašenka po daugiau nei penkių valandų susitikimo Maskvoje taip pat pareiškė, kad Vladimiras Putinas netrukus paskelbs pasiūlymą užbaigti karą prieš Ukrainą. Apie tai praneša „Reuters“.
A. Lukašenka įspėjo, jog jei Kyjivas nepriims Kremliaus sąlygų, pasekmės esą bus niūrios.
„Bus dar blogiau – jie praras Ukrainą“, – perspėjo A. Lukašenka.
„Tai geras pasiūlymas Ukrainai, pasiūlymai, kuriuos jau girdėjo Donaldas Trumpas Aliaskoje ir nunešė į Vašingtoną svarstyti bei aptarti. Labai geras pasiūlymas“, – tvirtino A. Lukašenka.
Jis pridūrė, kad V. Putino iniciatyva esą turi JAV prezidento D. Trumpo palaikymą.
A. Lukašenka pabrėžė, jog norint išvengti visos Ukrainos praradimo, Volodymyras Zelenskis privalo ne tik derėtis, bet ir sutikti su palankiomis sąlygomis. „Sąlygos iš esmės patvirtintos amerikiečių“, – akcentavo A. Lukašenka.
Jis pakartojo seniau išsakytą idėją, kad trijų slavų tautų vadovai – jis, V. Zelenskis ir V. Putinas – turėtų „susitarti“ dėl karo pabaigos. Pasak A. Lukašenkos, toks formatas būtų logiškas ir efektyvus.
V. Zelenskis ne kartą siūlė V. Putinui taikos derybas ir dar gegužę kvietė susitikti Stambule. Kyjivas deklaruoja, kad deryboms būtinos aiškios sąlygos, susijusios su teritoriniu vientisumu ir saugumu.
Po V. Putino ir D. Trumpo susitikimo Aliaskoje rugpjūčio 15 d., D. Trumpas tikino, kad Kremlius per kelias savaites esą įsitrauks į taikos derybas. Tačiau netrukus Kremlius šią nuostatą prislopino ir atitraukė lūkesčius.
Po susitikimo su V. Zelenskiu JT Generalinėje Asamėjoje šią savaitę D. Trumpas užsiminė galbūt praradęs kantrybę V. Putinui. Jis tvirtino, kad Ukraina gali atsiimti visą savo teritoriją karine jėga ir pavadino Rusiją „popieriniu tigru“.
Vis dėlto dalis Europos lyderių įspėjo, kad iš pažiūros palankesnė D. Trumpo laikysena Ukrainos atžvilgiu gali reikšti JAV paramos mažėjimą.
