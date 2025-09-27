Su gaujomis nesusitvarkantis Briuselis rado sprendimą: seks D. Trumpo pavyzdžiu

Belgijos sostinė susiduria su augančiu smurtu dėl narkotikų – šiemet užfiksuota apie 60 susišaudymų, trečdalis jų įvyko vasarą, per kuriuos žuvo du žmonės, nurodo „Politico“.
B. Quintinas vasaros smurtą pavadino „katastrofa“ ir perspėjo, kad „nusikalstamos gaujos tampa vis įžūlesnės“.
„Policijos uniforma jų nebebaugina“, – teigė jis leidiniui „The Brussels Times“, pridurdamas, kad kariai būtų dislokuoti dėl „šoko efekto“, patruliuojant kartu su policija.
Tokios „mišrios komandos iš pareigūnų ir karių“ patruliuotų Briuselio nusikalstamumo židiniuose.
Planas dar turi būti patvirtintas Ministrų Taryboje ir federaliniame parlamente, tačiau jį palaiko pagrindinės partijos.
Vis dėlto sulaukta ir pasipriešinimo – Briuselio meras Philippe’as Close’as pareiškė, kad kariai nebūtų naudingi sostinės rajonuose ir paragino nukreipti patrulius į Antverpeną, kad būtų kovojama su narkotikų kontrabanda miesto uoste.
Pasak B. Quintino, „visiškai įmanoma“, kad kariai patruliuos ir kituose Belgijos miestuose.
„Pradedame Briuselyje, nes čia poreikis didžiausias, bet žiūrėsime, ar to prireiks ir kituose miestuose. Antverpenas taip pat kenčia nuo su narkotikais susijusio nusikalstamumo, kaip ir kiti miestai“, – pabrėžė jis.
Briuselio prokuroras Julienas Moinilas, kuris gyvena saugomas policijos, pranešė, kad šiemet sostinėje teismui perduota apie 7 tūkst. įtariamųjų, tarp jų – maždaug 1,25 tūkst. įtariamų narkotikų prekeivių.
„Briuselyje bet kas gali tapti atsitiktinės kulkos auka“, – perspėjo jis ir paragino skirti daugiau išteklių kovai su ginkluotu bei narkotikų nusikalstamumu.
Primename, kad birželio mėnesį Los Andžele buvo dislokuoti tūkstančiai nacionalinės gvardijos karių ir JAV jūrų pėstininkų, kurie turėjo padėti policininkams, bandžiusiems pažaboti protestus ir neramumus dėl D. Trumpo reidų, nukreiptų prieš dokumentų neturinčius migrantus.
D. Trumpas rugpjūtį įsakė dislokuoti nacionalinę gvardiją ir Vašingtone – jis tvirtino, kad toks sprendimas padėjo pagerinti saugumą šiame mieste.
Respublikonas yra pažadėjęs greitai išspręsti, pasak jo, „nusikalstamumo problemą“ Čikagoje, kurią jis pavadino „pavojingiausiu miestu pasaulyje“, ir užsiminė apie karių siuntimą į šį Vidurio Vakarų metropolį.