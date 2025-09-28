Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpas užsiminė apie „kai ką ypatingo“ Artimųjų Rytų derybose

2025 m. rugsėjo 28 d. 17:22
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį užsiminė, kad Artimųjų Rytų krizėje gali įvykti proveržis, Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vizito Baltuosiuose rūmuose išvakarėse paskelbdamas, kad „visi susitarėme dėl kai ko ypatingo“.
„Turime realią galimybę padaryti kažką DIDINGO ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE, – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – PIRMĄ KARTĄ ISTORIJOJE VISI SUSITARĖME DĖL KAI KO YPATINGO. MES TAI PADARYSIME!!!“
Pirmiau penktadienį D. Trumpas žurnalistams Vašingtone sakė: „Manau, kad susitarėme“ dėl Gazos.
Tą pačią dieną kalbėdamas Jungtinėse Tautose B. Netanyahu pažadėjo neleisti sukurti Palestinos valstybę, kurią prieš kelias dienas buvo pripažinusios Didžioji Britanija, Prancūzija ir kitos Vakarų valstybės, ir įsipareigojo „užbaigti darbą“ naikinant „Hamas“.
B. Netanyahu D. Trumpą Baltuosiuose rūmuose turėtų aplankyti pirmadienį.
2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengė kruviniausią išpuolį prieš Izraelį per visą šios šalies istoriją, per kurį, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Palestiniečių smogikai taip pat paėmė 251 įkaitą; 47 įkaitai tebėra Gazos ruože o Izraelio kariuomenė teigia, kad 25 iš jų yra nebegyvi.
„Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio puolimą žuvo daugiau nei 65 549 palestiniečiai, taip pat daugiausia civiliai gyventojai.
