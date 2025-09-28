Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Perimtame skambutyje – rusų vado tirada ir žiaurus įsakymas: „Atsitraukimo nėra“

2025 m. rugsėjo 28 d. 15:24
Lrytas.lt
Ukrainos karinė žvalgyba (HUR) rugsėjo 25 d. paskelbė tariamai perimtą skambutį, kuriame Rusijos vadas Donecko srityje reikalauja bet kokia kaina laikyti pozicijas.
„The Kyiv Independent“ nurodo, kad įraše girdėti aiškus draudimas atsitraukti.
„Atsitraukimo nėra, jokio! Niekas niekur nesitraukia, visi laikosi, – girdėti vado tirada. – Jei kas nors bėgs, šaudykite.“
„Pakartosiu dar kartą, – šaukė rusas. – Jei kas nors bėgs, tiesiog šaudykite.“
Pranešimas pasirodė Ukrainos pajėgoms tęsiant kontrpuolimą Donecko srityje. Skelbta, kad regione išvaduota apie 160 kv. km teritorijos.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo 18 d. nurodė, kad Dobropilės ir Pokrovsko ruožuose atkovotos septynios gyvenvietės. Jis rėmėsi vyriausiojo vado Oleksandro Syrskio ataskaita.
Per visą plataus masto invaziją kartotinai sklandė žinios apie Rusijos kareivių sušaudymus už atsitraukimą. Ypač liūdnai pagarsėjusi buvo „Wagner“ samdinių praktika.
Nepriklausomo Rusijos leidinio „Important Stories“ tyrimas teigia, kad nuo 2022 m. vasario iš fronto pabėgo per 50 tūkst. Rusijos kareivių. Daugelis esą jėga sugrąžinti į liniją savižudiškomis sąlygomis.
Po dalinės mobilizacijos 2022 m. rugsėjį Vladimiras Putinas padidino bausmes už dezertyravimą ir pasidavimą iki 3–10 metų kalėjimo. Tačiau žmogaus teisių gynėjai ir žiniasklaida mini, kad vadai dažnai remiasi prievarta ir brutalumu, o ne teisinėmis procedūromis.
RusijaUkrainaDoneckas
UAB „Lrytas",
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

