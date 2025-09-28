Po atakos prieš į Gazą plaukiančią flotilę – G. Meloni ironija: „Ar turime skelbti karą Izraeliui?“

„Nereikia rizikuoti saugumu ir veržtis į karo zoną, kad pristatytume pagalbą Gazai, kurią Italijos vyriausybė ir atsakingos institucijos galėtų perduoti vos per kelias valandas“, – teigė G. Meloni Jungtinių Tautų spaudos konferencijoje.
Ji pridūrė, kad vicepremjeras Antonio Tajani pradės tarpininkavimo procesą, siekiant perduoti paramą Jeruzalės lotynų patriarchatui, jog katalikų atstovybė nugabentų ją į vietą.
Pasak G. Meloni, opozicijos atstovai, esantys laivuose, „neturėdami rimtų vidaus problemų, dėl kurių galėtų mobilizuotis, ieško jų Palestinoje“.
Premjerė retoriškai klausė, kas būtų daroma, jei Izraelis atsisakytų priimti pagalbą.
„Reikalauti nutraukti Izraelio jūrinę blokadą? Siųsti karo laivus ir paskelbti karą Izraeliui?“ – ironizavo ji.
G. Meloni paragino visas politines jėgas elgtis atsakingai ir priminė, kad parlamentarai gauna atlyginimą už darbą institucijose, o ne už „institucijų pavertimą savo interesų įrankiu“.
Tuo metu Ispanija nusprendė pasiųsti karo laivą, kad užtikrintų tarptautinės flotilės saugumą.
„Ispanijos vyriausybė reikalauja laikytis tarptautinės teisės ir užtikrinti mūsų piliečių teisę saugiai plaukioti Viduržemio jūroje“, – pareiškė Ispanijos premjeras Pedro Sánchez.
Jo teigimu, iš Kartachenos bus išsiųstas karo laivas su visais ištekliais, jei prireiktų suteikti pagalbą flotilei ar vykdyti gelbėjimo operaciją.
Pasak žiniasklaidos, Izraelis naktį iš antradienio į trečiadienį užpuolė tarptautinę flotilę.
„Mus atakavo mažiausiai penkiolika dronų. Iš pradžių jie išskleidė chemines medžiagas, vėliau paleido garsines bombas, o galiausiai smogė į laivus. Keturi iš penkių laivų buvo apgadinti, tarp jų ir mūsų, ir jau nebegalės plaukti“, – „Rai News“ cituoja Italijos flotilės „Global Sumud“ atstovę Maria Eleną Delią.
Po šio išpuolio flotilė kreipėsi į Jungtines Tautas, prašydama „jūrinės eskortos ir diplomatinių stebėtojų“.
