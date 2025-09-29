Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Aiškėja, kas privertė D. Trumpą pakeisti požiūrį į Ukrainą: turi naują puolimo planą

2025 m. rugsėjo 29 d. 18:21
Lrytas.lt
Maži pasiekimai mūšio lauke ir patarėjų bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio įtaka paskatino Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą palankiau vertinti Ukrainos galimybes pasiekti sėkmės kare.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša „The Wall Street Journal“, D. Trumpas pastarosiomis dienomis ruošėsi susitikimui su V. Zelenskiu ir bendravo su savo administracijos pareigūnais, kurie jau seniai ragino jį griežtinti poziciją Rusijos atžvilgiu.
Tarp jų minimi JAV prezidento specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas ir naujasis JT ambasadorius Mike'as Volzas. Jie aiškino D. Trumpui, kad „Rusija per pastaruosius metus mūšio lauke pasiekė nedaug“.
Kaip skelbia „The Wall Street Journal“, D. Trumpas taip pat sužinojo, kad Ukraina planuoja puolimą, kuriam reikės JAV žvalgybos paramos.
Pasak leidinio šaltinių, prie pasikeitusios prezidento retorikos prisidėjo ir V. Zelenskio veiksmai po prieštaringai vertinamo susitikimo Baltuosiuose rūmuose – ypač sutikimas su JAV paliaubų reikalavimu bei viešas padėkos pareiškimas D. Trumpui už pastangas.
Panašu, kad pasikeitė ne tik prezidento tonas, bet ir jo politika Ukrainos atžvilgiu. Anksčiau buvo leidžiama tik ginklų prekyba, tačiau ribojamas JAV ginklų naudojimas smūgiams prieš Rusijos teritoriją.
Rugsėjo 29-ąją, pirmadienį, D.Trumpas jau leido Ukrainai vykdyti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, „Fox News“ laidoje pranešė JAV specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas.
Pasak jo, Ukraina niekada neprašė amerikiečių dislokuoti karines pajėgas jos teritorijoje: prašė tik ginkluotės ir leidimo ją naudoti.
Primename, kad visai neseniai JAV prezidentas netikėtai pareiškė, jog Ukraina galėtų susigrąžinti Rusijos okupuotas teritorijas.
Vis dėlto, pasak žiniasklaidos, keli ES pareigūnai ir diplomatai itin skeptiškai įvertino šį D. Trumpo pareiškimą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)UkrainaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.